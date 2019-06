AgraFlora Organics fournit des directives pour le troisième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020 concernant son établissement licencié ACMPR AAA Heidelberg

VANCOUVER, le 14 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse de faire état de ses prévisions opérationnelles concernant sa filiale à part entière, AAA Heidelberg («AAA Heidelberg»), pour le troisième et quatrième trimestre 2019 et 2020 incluant notamment:

La demande ainsi que la réception anticipée d'une licence de vente attribuée par Santé Canada ;

; La demande et la réception anticipée d'une licence de transformation octroyée par Santé Canada ;

; La demande ainsi que la réception anticipée d'un permis d'exportation délivré par Santé Canada ;

; Un point de vente sur place proposé conformément aux règlements de la Commission de l'alcool et des jeux de l' Ontario («AGCO»);

(«AGCO»); Zone avec un achalandage potentiel de 1 500 000 acheteurs dans un rayon de 90 minutes

L'importation d'une multitude de génétiques de cannabis de qualité supérieure;

Une capacité de production optimisée d'environ 1 000 000 grammes de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure, avec une expansion potentielle de la production;

La récupération de 225 000 grammes de trime de cannabis de qualité supérieure qui sera transformée en produits de cannabis à valeur ajoutée;

La récolte fructueuse de la première culture de cannabis de haute qualité; et,

Un projet d'exportation de cannabis finis sous différentes formes ayant un prix de vente autour de 15 $ du gramme, vers des marchés émergents, notamment l'Inde et la Thaïlande.

AAA Heidelberg est un établissement de culture de cannabis agréé en vertu du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales de Santé Canada («ACMPR»). L'établissement AAA Heidelberg est équipé de cinq salles de floraison divisées, offrant à la Société une capacité considérable destinée à la culture artisanale de cannabis de qualité supérieure.

La Société travaille actuellement à l'importation d'une multitude de génétiques de cannabis de qualité supérieure dans son établissement AAA de Heidelberg, réuni sous une seule demande auprès de Santé Canada. Une fois l'importation réussie, AgraFlora prévoit lancer sa première récolte de cannabis de première qualité dans les locaux de l'établissement AAA Heidelberg, basé à London en Ontario.

Selon des projections internes, une fois optimisées, les installations de AAA Heidelberg pourraient atteindre une capacité de production annualisée de cannabis séché d'environ 1 000 000 grammes, y compris la reconquête réussie de 225 000 grammes de garniture de cannabis de qualité supérieure qui seront transformés en produits de cannabis auxiliaires à valeur ajoutée.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «L'obtention d'un permis d'exportation octroyé par Santé Canada, associée à une licence de transformation et à une licence de vente, donnera à AAA Heidelberg le pouvoir d'exporter des produits finis de cannabis sous différentes formes vers divers marchés émergents tels que l'Inde et la Thaïlande, obtenant ainsi un avantage distinctif en tant que précurseur. Parallèlement aux nombreuses autres initiatives de la Société au sein de la chaîne logistique internationale verticale intégrée du cannabis, il est prévu que AAA Heidelberg pourra générer des revenus dès le premier trimestre 2020.»

Parallèlement, la Société envisage appliquer pour des licences de vente et de transformation auprès de Santé Canada dans le but de produire diverses formes de cannabis finis destinés à la distribution nationale, y compris, sans toutefois s'y limiter, des produits à forte marge tels que des capsules de gel, des distillats ainsi que des huiles de THC.

Sur demande et à la réception de l'autorisation appropriée de Santé Canada, AgraFlora prévoit également effectuer des tests analytiques complets de profilage de terpène et sur les résidus de solvants pour des clients autorisés.

Dans le cadre de son mandat d'intégration verticale, AgraFlora prévoit également créer un point de vente sur le site AAA Heidelberg, conformément aux règlements de la Commission de l'alcool et des jeux de l'Ontario («AGCO»), exploitant une zone ayant un achalandage de 1 500 000 acheteurs dans un rayon de 90 minutes. La ville de London, en Ontario, est la onzième plus grande région métropolitaine du Canada et elle est située à la jonction de Toronto, en Ontario, de Détroit, au Michigan et de Buffalo, dans l'État de New York, offrant à la société une occasion lucrative de conquérir une part importante du marché du tourisme lié au cannabis.

La Société prévoit également présenter une demande en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis de Santé Canada conformément au paragraphe 11 (5) du Règlement sur le cannabis, ce qui lui permettrait de se livrer aux activités à valeur ajoutée suivantes:

La vente et la distribution de cannabis séché, de cannabis frais, de plants de cannabis et de semences de plantes de cannabis à n'importe quels titulaires des licences suivantes: micro culture, culture standard, transformation, tests d'analyse, recherche ou licence de drogue de cannabis;

La vente et la distribution de plantes de cannabis et de semences de plantes de cannabis à un titulaire de licence pour une pépinière;

La vente et la distribution de plantes et de graines de cannabis, qui sont des produits de cannabis, à un titulaire d'un permis de vente ou une personne autorisée à vendre du cannabis en vertu d'une loi provinciale en vertu du paragraphe 69 (1) de la loi;

La vente et la livraison de plantes et de graines de cannabis, qui sont des produits de cannabis, à un titulaire d'un permis de vente ou une personne autorisée à vendre du cannabis en vertu d'une loi provinciale en vertu du paragraphe 69 (1) de la loi.

L'obtention de la licence susmentionnée permettrait à AgraFlora de réaliser immédiatement des ventes interentreprises («B2B») à ses partenaires stratégiques et/ou à d'autres titulaires de licence qualifiés au sens de la Loi sur le cannabis et de son Règlement.

De plus, l'établissement AAA Heidelberg d'AgraFlora a commencé à préparer le dépôt d'une demande de licence d'exportation au titre de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis de Santé Canada. La Société prévoit de recevoir avec succès un permis d'exportation dans les 120 prochains jours civils ce qui lui permettra d'y distribuer des produits à base de cannabis artisanal dans les localités émergentes avec des prix de vente pouvant atteindre jusqu'à 15 $ par gramme.

