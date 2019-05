AgraFlora Organics demande une licence de chanvre industriel pour poursuivre le développement de cultivars de CBD exclusifs

VANCOUVER, le 30 mai 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer que, la Société a demandé une licence en vertu du règlement sur le chanvre industriel de la loi sur le cannabis, à Santé Canada. La Société prévoit que l'approbation de la licence pourrait être accordée au troisième trimestre de 2019, ce qui permettra ultérieurement à AgraFlora de semer, de cultiver et de récolter du chanvre industriel dans son site phare de 2,2 millions de pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique.

Après avoir obtenu une licence de chanvre industriel, AgraFlora entend poursuivre avec détermination le développement de cultivars exclusifs de Cannabidiol («CBD»), ainsi que:

Le développement de semis;

L'expérimentation de cultivars; et

La production de fibres spécialisées

«Nous sommes ravis d'obtenir une exposition supplémentaire aux marchés en plein essor du chanvre et du CBD», a déclaré Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora Organics International Ltd. «La culture du chanvre est un complément naturel de notre stratégie globale en matière de cannabis ce qui apportera des synergies matérielles à nos activités de culture existantes. Grâce à notre infrastructure de culture existante au Delta Greenhouse Complex, nous continuerons à tirer parti des vastes compétences du groupe Houwelings. En outre, la licence de chanvre industriel d'AgraFlora permettra d'accéder à de grande quantité de matière première à faible coût pour l'extraction du CBD, qui est de plus en plus reconnu pour ses avantages thérapeutiques dans de nombreuses indications médicales et applications de bien-être.»

Conjuguée au portefeuille croissant de marques axées sur le chanvre d'AgraFlora ainsi qu'à son engagement en matière de développement de produits innovants et de recherche industrielle, l'attribution d'une licence de chanvre industriel renforcera l'avantage du premier précurseur de la Société et permettra à l'entreprise de répondre à la demande mondiale de produits à base de chanvre et de CBD .

Une fois pleinement optimisée, AgraFlora prévoit que ses activités de chanvre industriel fourniront une matière première suffisante pour approvisionner son projet d'acquisition d'un portefeuille unique de formulation de produits et des actifs de THC / CBD d'Organic Flower.

Comme annoncé précédemment le 23 mai 2019, Organic Flower Investments Group Inc. (CST: SOW) (FWB: 2K6) (OTC: QILFF) et Agraflora ont conclu une lettre d'intention contraignante aux termes de laquelle Organic Flower vendra et Agraflora achètera 100% des actifs de Organic Flower, notamment, la participation de 20% de la société dans le Delta Greenhouse Complex, une vaste gamme d'opérations nationales de formulation de produits en aval / domestiques et les droits sur un réseau de distribution transeuropéen.

Il est prévu que le prix de vente des actifs sera composé de 1,15 action d'AgraFlora pour chaque action émise et en circulation d'Organic Flower au moment de la clôture et les actions de contrepartie devant être distribuées aux actionnaires de la société. La clôture de la transaction proposée reste assujettie aux approbations et / ou dépôts appropriés de sociétés, de valeurs mobilières et de bourses, selon le cas.

Le Delta Greenhouse Complex, d'une superficie de 2 200 000 pieds carrés, devrait être l'une des opérations de culture de cannabis les plus importantes et les plus avancées au monde et constituera un tremplin pour l'intégration continue des capacités en amont, à mi-parcours, en construction et en aval.

La Société annonce également qu'elle a attribué des options d'achat d'actions à certains administrateurs, dirigeants et consultants, au prix de levée de 0,39 $ par action valable pour une période de cinq ans, conformément aux dispositions de son plan relativement aux options d'achat d'actions. .

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T: (604) 682-2928

