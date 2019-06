AgraFlora Organics acquiert un établissement de 51 500 pieds carrés pour la fabrication de produits comestibles et prévoit recevoir les licences de vente et de traitement de Santé Canada pour le premier trimestre de 2020

VANCOUVER, le 21 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse de présenter les jalons opérationnels, les échéanciers de licence et les mises à jour en lien avec le réaménagement concernant sa filiale de fabrication et de distribution de produits comestibles, The Edibles and Infusions Corp. («Edibles & Infusions»)

l'acquisition d'une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés située à Winnipeg , au Manitoba ;

, au ; l'achèvement de la modernisation des installations est prévu pour septembre 2019, y compris les améliorations architecturales, mécaniques, électriques et de sécurité, conformément à la réglementation de Santé Canada ;

; des canaux de distribution existants de 20 000 succursales en Amérique du Nord, principalement Costco et Wal-Mart;

une équipe de chocolatiers et de pâtissiers expérimentés, de relations industrielles établies et d'une infrastructure de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier ordre;

plusieurs centaines de GUS déjà en production ;

la livraison d'une ligne de fabrication entièrement automatisée durant le premier trimestre fiscal 2020 pour de la gomme, du chocolat, du caramel au beurre, des bonbons durs et des infusions aux cannabinoïdes;

l'achèvement en août 2020 d'un laboratoire et d'installations de développement de produits et de développement de produits de qualité pharmaceutique clés en main («R & D»);

la réception prévue des licences de traitement et de vente attribuées par Santé Canada d'ici le premier trimestre de 2020;

d'ici le premier trimestre de 2020; l'embauche de 3 Sixty Risk Solutions Ltd. («3 Sixty») et d'experts en licences de cannabis pour le développement de procédures opératoires standard («POS») et l'accélération des demandes;

des négociations avancées avec un groupe de producteurs autorisés de premier ordre («LP») en vue de développer et de fabriquer par contrat un éventail de confections comestibles contenant des cannabinoïdes; et,

des discussions définitives pour distribuer des aliments de consommation courante infusés de CBD sur des milliers d'étagères dans les grandes épiceries et les magasins de détail.

AgraFlora détient une participation de 80% dans Edibles & Infusions, une coentreprise (la «Coentreprise») avec l'un des plus importants et des plus importants fabricants et distributeurs de produits de chocolat et de confiserie en Amérique du Nord. Après avoir reçu la licence appropriée de Santé Canada, la coentreprise produira un assortiment de produits contenant des infusions de cannabinoïdes / terpènes à usage médical et pour le marché récréatif, notamment :

des collations gastronomiques comprenant maïs éclaté au caramel, biscuits au fromage, biscuits au cacao, pacanes glacées et bretzels salés;

des chocolats et des caramels;

des jujubes, confiseries et de la gomme;

des produits de boulangerie;

des boissons en poudre; et,

des produits pour animaux de compagnie infusés de CBD.

L'entreprise partenaire de la Société, établie depuis près d'un siècle, est devenue le plus grand fabricant de tranches de fruits de confiserie en Amérique du Nord, fournissant des produits à plus de 20 000 sites en Amérique du Nord, notamment à Costco et Wal-Mart. AgraFlora et Edibles & Infusions tireront parti ensemble de leur vaste expérience en matière d'exploitation et de relations existantes dans le secteur pour:

la distribution de nos produits;

la création d'emballage à la fine pointe;

obtenir de la matière première brute de qualité supérieure, et;

le développement des formulations de produits haut de gamme.

Formé d'une équipe de chocolatiers et de confiseurs expérimentés, ainsi que de relations établies dans l'industrie et d'une infrastructure de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier ordre, le partenaire d'AgraFlora fabrique et distribue actuellement plusieurs centaines d'unités uniques de gestion des stocks («UGS»).

Edibles & Infusions prévoit que ses installations de fabrication de produits comestibles récemment acquises, d'une superficie de 51 500 pieds carrés, seront entièrement opérationnelles d'ici le premier trimestre de 2020 et, une fois optimisées, pourront générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 millions de dollars. Les revenus projetés proviennent d'hypothèses, notamment l'atteinte de la capacité maximale de l'usine et l'équipement fonctionnant sept jours sur sept, 20 heures par jour, tous les produits étant vendus à des distributeurs en aval, le prix de vente étant calculé sur la base des prix de détail actuellement disponibles aux États-Unis.

Sur réception de la licence appropriée de Santé Canada, AgraFlora fournira à la Coentreprise des intrants pour le processus de fabrication des produits comestibles, tels que des fleurs de cannabis séchées artisanales de qualité supérieure, ainsi que des garnitures de cannabis de qualité supérieure provenant de son Delta Greenhouse Complex et de son installation AAA Heidelberg autorisée par ACMPR. L'écosystème de cannabis intégré verticalement de la Société permettra à AgraFlora de capter les revenus matériels provenant de la culture en amont, de la formulation, de la fabrication, de l'extraction de produits en aval et de la distribution au détail.

Une fois en exploitation et en possession de toutes les licences nécessaires, du point de vue réglementaire, la valeur réelle du Delta Greenhouse Complex se concrétisera par sa capacité à servir de source d'approvisionnement solide pour la multitude d'actifs à valeur ajoutée en aval domiciliés sous la bannière de la Société AgraFlora. La mise en œuvre réussie d'une intégration verticale complète permettra de générer un maximum de revenus pour l'entreprise ainsi qu'une efficacité accrue sur tous les canaux commerciaux à mesure qu'AgraFlora aborde la prochaine phase de normalisation du cannabis.

AgraFlora est également heureuse d'annoncer qu'Edibles & Infusions continue de mener des négociations de contrat avancées avec un groupe de LP de premier ordre. La Société est d'avis que la conclusion d'accords de fabrication de contrats pour les produits alimentaires avec son groupe de pairs renforcera encore son bilan avec une autre source de flux de trésorerie durables et sans risque.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré: «L'établissement d'une participation majoritaire dans cette coentreprise est une opération véritablement transformatrice pour AgraFlora. Aux côtés de notre partenaire très réputé, nous nous sommes fermement positionnés à la pointe de la prochaine phase de normalisation du cannabis. AgraFlora, à présent armé de cette installation ultramoderne, espère devenir le chef de file incontestable au sein des marchés très lucratifs des produits de consommation comestibles contenant des cannabinoïdes et des aliments fonctionnels.

L'acquisition d'une usine dédiée de fabrication et de transformation de produits comestibles d'une superficie de 51 500 pieds carrés permettra de différencier encore plus AgraFlora en tant que société de cannabis entièrement intégrée. Une fois pleinement optimisée, à partir du moment où les matières premières arrivent dans les citernes, jusqu'au moment où les palettes finies quittent l'installation, aucune intervention humaine n'est requise. L'ensemble de notre système sera automatisé afin de garantir les normes de qualité les plus élevées, la sécurité alimentaire et la sécurité des installations.

Avec l'obtention des licences de vente et de transformation de Santé Canada qui devraient être accordées au premier trimestre de 2020, la Société sera en mesure de tirer parti du vide créé par le marché réglementé des produits comestibles, des extraits et des boissons infusées aux cannabinoïdes en décembre 2019.»

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

T: (604) 682-2928

Renseignements: AgraFlora Organics International Inc., Tim McNulty, E: ir@agraflora.com, T: (800) 783-6056; Pour communication en français d'AgraFlora: Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, T: (888) 585-MARI

