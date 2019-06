AgraFlora donne des précisions sur son échéancier pour l'obtention d'une licence de culture

VANCOUVER, le 4 juin 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK: PUFXF), une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance, est heureuse d'annoncer que sa coentreprise, Propagation Services Canada («PSC»), continue de réaliser des progrès importants en ce qui a trait au réaménagement et à l'obtention d'une licence pour son complexe phare de 2 200 000 pieds carrés, le Delta Greenhouse Complex.

Après un examen minutieux des dernières préparations et des soumissions prévues, y compris son kit de preuves vidéo démontrant que le complexe est prêt (le «Kit de Preuves»), la Société anticipe l'octroi d'une licence de culture par Santé Canada d'ici le quatrième trimestre de 2019 en se basant sur les délais d'examen et d'attribution récents, et en supposant qu'aucune modification ou augmentation majeure ne survienne.

Chris Brocklesby, de PSC, a déclaré: «La construction de la salle de culture est pratiquement terminée et nous concentrons maintenant nos efforts sur l'optimisation et la mise à niveau de la sécurité pendant que nous attendons la structure et les fournitures nécessaires pour compléter la zone post-récolte. Nous sommes ravis des progrès rapides que nous réalisons et sommes sûrs de pouvoir respecter les délais et les jalons indiqués ci-dessous.»

De plus, AgraFlora réaffirme que le Kit de Preuves susmentionné sera finalisé au cours du troisième trimestre de 2019 et devrait être soumis à Santé Canada peu de temps après. Suite à des discussions approfondies avec PSC et ses consultants, les prévisions de la Société indiquent que la première récolte au Delta Greenhouse Complex est prévue pour le premier trimestre de 2020.

AgraFlora annonce également que tout le nécessaire de culture préalable a atterri sur le site de Delta, en Colombie-Britannique, et a été sécurisé. Le matériel et les fournitures post-récolte sont en route depuis l'Europe par navire ainsi que par fret aérien, et devraient arriver dans les délais requis pour une récolte au quatrième trimestre.

Le réaménagement de toutes les salles de culture applicables du Delta Greenhouse Complex est terminé et la Société précise que l'installation de systèmes de vidéosurveillance, ainsi que les contrôles avancés d'accès au périmètre et post-récolte seront terminés à partir de la deuxième semaine de juillet.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a mentionné: «Avec deux accords d'approvisionnement importants déjà en place, l'un avec Namaste représentant 25 000 000 grammes par an et l'autre avec ICC International Cannabis Corp représentant jusqu'à 100 000 000 grammes sur une période de 5 ans, nous sommes impatients de finaliser le réaménagement du Delta Greenhouse Complex, une installation exceptionnelle avec une surface de verre de 2,2 millions de pieds carrés et dont la valeur de remplacement est estimée à environ 190 000 000 USD».

À Propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

