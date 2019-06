AgraFlora clôture l'acquisition du portefeuille d'actifs et de formulation de produits d'Organic Flower

Selon les termes de l'Accord signé, AgraFlora a acquis les actifs suivants auprès d'Organic Flower:

Un intérêt de 20% dans le Delta Greenhouse Complex de 2 200 000 pieds carrés;

Des accords de distribution transeuropéens exclusifs ainsi que des accords «GMP» pour le traitement et la finition du cannabis, conclus avec 80 000 points de vente et pharmacies dans 16 pays; et,

Un éventail d'opérations de formulation de produits domestiques en aval comprenant:

Coentreprise («CO») avec l'un des plus importants fabricants et distributeurs de produits de chocolat et de confiserie en Amérique du Nord;



Un partenariat exclusif avec une brasserie torontoise de premier plan possédant une capacité de production prévue de plus de 200 000 HL par an, pour la formulation, la fabrication et la distribution de boissons infusées aux cannabis;



Une entreprise canadienne verticalement intégrée de fabrication de cosmétiques et de topiques à base de CBD;



76 acres de terres agricoles non zonées avec 1 000 pieds de front de rivière au Nouveau-Brunswick, dont 17 500 pieds carrés d'installations de qualité commerciale et 12 structures distinctes;



Une licence de recherche sur le cannabis et une licence de chanvre industriel octroyé par Santé Canada ;

;

Un accord de fabrication et de distribution exclusif en Amérique du Nord avec la première équipe de sportifs professionnels au monde en vue du lancement de sa propre gamme de produits de performance à base de CBD;



Des fournisseurs stratégiques, de l'entreposage, des enregistrements de produits nationaux et internationaux et une capacité de représentation réglementaire;



Un accord exclusif d'approvisionnement et de distribution de boissons infusées à base de cannabis avec un premier embouteilleur canadien;



Est l'unique fabricant et distributeur canadien d'une technologie innovante de capsule distributrice de boissons, dotée d'un mécanisme de distribution exclusif de cannabinoïdes;



Une banque de processus de fabrication et de formulations exclusives pour une gamme de produits à base de cannabinoïdes médicinaux inspirée par Nicorette;



Les droits canadiens exclusifs sur un catalogue de formulations de produits infusés aux cannabinoïdes;



Des droits exclusifs sur un portefeuille de 57 marques de commerce déposées au Canada pour une gamme diversifiée de produits et services à base de cannabis; et,

pour une gamme diversifiée de produits et services à base de cannabis; et,

Un accord de sous-licence exclusive pour commercialiser et distribuer un «antidote au surdosage du THC» en instance de brevet.

L'intérêt combiné de la Société dans la production prévue pour 2020, pleinement financée, du Delta Greenhouse Complex 2020 sera de 175 000 000 grammes de fleur de cannabis séchée de première qualité. Le faible coût de production de la Société combinée est d'autant plus avantageux considérant l'accord conclu par AgraFlora avec International Cannabis Corp. (CSE: WRLD.U) (FWB: 8K51) (OTC: WLDCF) («ICC»), de 100 000 000 grammes sur cinq ans et d'un deuxième important contrat d'approvisionnement, portant sur 25 000 000 grammes de fleur de cannabis séchée de qualité supérieure chaque année, avec Namaste Technologies Inc. (TSXV:N) (FWB: M5BQ) (OTCQB: NXTTF), sous réserve de l'approbation de sa licence de culture et de vente par Santé Canada.

La production projetée du Delta Greenhouse Complex, associée à l'accord annoncé précédemment de partage des revenus avec ICC, permettra à l'entité combinée, donnera l'opportunité à AgraFlora de générer des revenus importants tant en amont qu'en aval et d'obtenir une exposition avantageuse tant au niveau de la vente en gros qu'à la vente au détail de cannabis séché à une population de patients européens de grande valeur.

«Notre complexe phare, le Delta Greenhouse Complex, est considéré comme l'une des exploitations en serre les plus techniquement avancées et les plus respectueuses de l'environnement au monde», a déclaré Brandon Boddy, président du conseil d'administration et chef de la direction d'AgraFlora Organics International Inc. «Complété par des contrats de service passés avec des opérateurs de serre expérimentés de premier ordre et associé à une modernisation accélérée des infrastructures de culture ainsi qu'à une nouvelle orientation concernant l'octroi d'une licence de culture prévue pour le Q4 par Santé Canada, le Delta Greenhouse Complex prévoit générer des quantités importantes et nécessaires dans le secteur en constante évolution des producteurs de cannabis canadiens. Alors que nous nous préparons pour notre récolte inaugurale prévue pour le premier trimestre de 2020, AgraFlora se réjouit de l'intégration du portefeuille unique d'actifs en aval d'Organic Flower et continuera de mettre en œuvre notre plan d'affaires de manière dynamique tout en maximisant la valeur pour les actionnaires. "

«Il s'agit d'une acquisition décisive pour AgraFlora qui ajoute un vaste portefeuille d'actifs de cannabis uniques en aval dans divers secteurs verticaux lucratifs, tout en augmentant son exposition aux marchés qui favorisent la croissance géométrique, y compris l'Union européenne», a poursuivi Boddy. «C'est véritablement l'avant-dernière étape nécessaire pour faire d'AgraFlora une société de cannabis intégrée verticalement de premier plan. L'ajout des actifs canadiens d'Organic Flower sous le drapeau d'«AgraFlora» signalera au marché l'émergence d'un nouveau producteur de premier ordre, à mesure que l'industrie progressera vers la prochaine phase de normalisation mondiale du cannabis.»

À PROPOS D'ORGANIC FLOWER INVESTMENTS

Organic Flower exploite des relations stratégiques, d'investissements exclusifs et de partenariats exclusifs avec des cultivateurs et des producteurs de cannabis de renommée internationale pour le développement de produits et de marques de qualité supérieure destinés à être commercialisés et distribués dans notre empreinte mondiale. Par l'intermédiaire de sa filiale, Delta Organic Cannabis Corp., Organic Flower lance l'une des installations de cannabis les plus grandes et les plus efficaces de la planète. Pour plus d'informations sur Organic Flower visitez : https://sowcannabis.ca/

À PROPOS D'AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

AU NOM DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Brandon Boddy

PDG & président

AgraFlora Organics International Inc.

Joel Dumaresq

PDG & président

Organic Flower Investments Group Inc.

Le CST et le fournisseur de services d'information n'ont pas examiné le présent communiqué et n'assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines "informations prospectives" au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que "planifier", "s'attendre", "projeter", "avoir l'intention de", "croire", "anticiper", "estimer" et d'autres termes similaires "peut" ou "sera" se produire. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations à la date à laquelle elles sont formulées et sont soumises à une variété de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner des écarts importants entre les événements ou résultats réels et ceux anticipés déclarations incluant, sans toutefois s'y limiter, les retards ou les incertitudes concernant les approbations réglementaires, y compris celle du CST. Les informations prospectives comportent des incertitudes, notamment des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Rien ne garantit que les plans commerciaux concernant AgraFlora Organics décrits dans le présent communiqué de presse entreront en vigueur aux conditions et dans le délai décrits dans le présent document. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives si la situation, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la loi l'exige. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Des informations supplémentaires identifiant les risques et les incertitudes pouvant affecter les résultats financiers figurent dans les documents que la société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, disponibles à l'adresse www.sedar.com

SOURCE AgraFlora Organics International Inc.

Renseignements: Brandon Boddy, PDG & président, AgraFlora Organics International Inc., T: (604) 682-2928; Tim McNulty, AgraFlora Organics International Inc., E: ir@agraflora.com, T: (800) 783-6056; Joel Dumaresq, PDG & président, Organic Flower Investments Group, T: (604) 687-2038, info@sowcannabis.ca; Pour communication en français d'AgraFlora: Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, T: (888) 585-MARI

