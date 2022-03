PARIS, 16 mars 2022 /CNW/ - Agorapulse, une plateforme de gestion de médias sociaux de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui permet de révéler l'impact commercial des médias sociaux, une première dans le secteur. L'annonce a été faite par Emeric Ernoult, fondateur et chef de la direction d'Agorapulse, dans le cadre d'un discours-programme prononcé au Social Media Marketing World à San Diego, en Californie.

La nouvelle fonctionnalité d'Agorapulse donne aux spécialistes du marketing numérique et aux agences publicitaires la capacité de démontrer l'impact commercial des médias sociaux, y compris les ventes, les pistes et le comportement des visiteurs. Ces informations sont d'une importance cruciale pour les spécialistes du marketing, leurs clients et les marques, car elles leur permettent de savoir exactement quels contenus, quelles plateformes et quelles stratégies offrent le meilleur rendement du capital investi (RCI), afin de prendre des décisions fondées sur les données. Jusqu'à présent, la collecte de ces données a entraîné des problèmes avec Google Analytics, la gestion de plusieurs feuilles de calcul et le suivi de centaines d'UTM.

Les UTM automatisés et les rapports faciles à lire permettent le partage d'une histoire de réussite cohérente sur les médias sociaux avec les intervenants, sans devoir être un expert de Google Analytics. L'époque où il était impossible de chiffrer la valeur des efforts d'une entreprise en matière de médias sociaux est révolue. Cette nouvelle fonctionnalité démontre une fois pour toutes l'influence des médias sociaux sur les résultats commerciaux.

« Être en mesure de prouver le RCI des médias sociaux signifie plus que comptabiliser les préférences et les commentaires, a déclaré Emeric Ernoult, fondateur et chef de la direction d'Agorapulse. Les dirigeants des équipes responsables des médias sociaux peuvent désormais établir une distinction claire entre leurs efforts et les revenus qu'ils génèrent. Cela signifie des budgets plus importants, des équipes plus nombreuses et un siège à la table lors de l'élaboration des plans stratégiques. »

À propos d'Agorapulse

La connexion est au cœur de l'expérience humaine. Dans la Grèce antique, ces rencontres avaient lieu dans les espaces publics, ou agora. Notre nom célèbre l'importance de ces lieux de rassemblement dans nos vies. Aujourd'hui, les plateformes de médias sociaux servent de place de village moderne, où des personnes du monde entier se rendent pour magasiner, trouver l'amour, créer et rencontrer des gens qui partagent leurs passions. Ces millions d'interactions quotidiennes constituent le cœur battant de nos vies modernes, le pouls qui nous unit tous. Pour tirer le meilleur parti de ces moments, les professionnels des médias sociaux comptent sur Agorapulse, une puissante plateforme de gestion des médias sociaux qui facilite l'affichage, l'écoute et l'engagement afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment, soit transformer les interactions quotidiennes en liens significatifs.

