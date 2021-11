PHENOM est conçu pour les cultures qui nécessitent un Daily Light Integral (DLI) [mesure de la lumière photosynthétique] pour une croissance optimale allant de 15 à 30 DLI, comme la laitue, les concombres, les tomates et les fraises, à des cultures DLI beaucoup plus élevées comme le cannabis, qui nécessitent plus de 40 DLI. PHENOM peut également être utilisé dès le début de la croissance en le combinant aux luminaires Agnetix A3 ou ZENITH , jusqu'à la croissance végétative et la floraison, en tant que plateforme de culture complète dont l'empreinte carbone est la plus faible de tous les appareils de la même catégorie.

L'efficacité de référence de l'industrie du système d'Agnetix peut désormais fournir un éclairage complet de proximité par rayonnement photosynthétique actif (RPA) à plusieurs niveaux avec une puissance de luminaire de 375 et une étonnante efficacité des photons photosynthétiques (PPE)‍ allant jusqu'à 3,61µmol/J et une gradation de précision de 100-1 %. Le refroidissement hydronique breveté d'Agnetix extrait jusqu'à 140 watts de chaleur résiduelle de la pièce par luminaire, ce qui réduit considérablement la quantité de CVC à forte intensité d'énergie requise par rapport à toute autre source d'éclairage.

La plateforme environnementale, de détection thermique et de vision par ordinateur d'Agnetix permet à l'agriculteur vertical d'interagir à distance en toute sécurité et commodité au moyen de l'interface utilisateur, depuis son ordinateur ou son appareil mobile, en surveillant continuellement les conditions et le rendement des plantes à l'échelle de l'entreprise avec rapidité.

Les technologies de détection et d'imagerie permettent aux principaux intervenants de visualiser directement la taille et la qualité des plantes :

Capteur de température, d'humidité relative et de CO 2 (ppm)

(ppm) Capteur de température des feuilles (IR)

Capteur d'intensité lumineuse et de couleur de la canopée réfléchie

Capteur de distance et de taux de croissance de la canopée

Moteur d'imagerie avec caméra et illuminateur de flash à DEL à longueurs d'onde multiples

Les renseignements essentiels sur les plantes et l'environnement recueillis à partir des capteurs PHENOM et HARMONY se recoupent sur le tableau de bord IHM d'Agnetix , permettant ainsi des capacités d'analyse manuelles et automatisées.

« PHENOM est le prochain niveau de culture durable pour l'agriculture en environnement contrôlé à haute densité. C'est la solution ultime axée sur les données pour les producteurs commerciaux sérieux et un avantage concurrentiel qui change la donne pour nos clients », a déclaré Jordan Miles, chef de la direction d'Agnetix .

PHENOM d'Agnetix est offert dès aujourd'hui en précommande avec une offre parmi les séries disponibles pour expédition aux clients au deuxième trimestre de 2022. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.agnetix.com ou communiquez avec [email protected] .

À propos d'Agnetix : Agnetix est une entreprise de technologie enregistrée auprès de la SEC à forte croissance axée sur le développement de solutions intelligentes de pointe en matière d'éclairage horticole et de technologie de l'information pour les producteurs commerciaux de culture intérieure et en serre, tant sur le marché du cannabis que sur celui des produits frais. La plateforme Agnetix Responsive AgricultureMC offre des données importantes sur les plantes et l'énergie qui permettent de prendre des décisions rapides et éclairées pour atténuer les risques. Le système d'Agnetix comprend un éclairage à DEL refroidi à l'eau très efficace, des capteurs environnementaux, des imageurs d'intelligence artificielle (IA), des données et des solutions de surveillance en temps réel. Agnetix aide les producteurs sérieux dans le domaine de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) à améliorer considérablement le rendement de leurs cultures, à réduire leurs coûts d'exploitation, à réduire leur empreinte carbone et à exploiter une entreprise plus rentable. Visitez le www.Agnetix.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1689561/PHENOM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822354/Agnetix_Logo.jpg

SOURCE Agnetix

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Craig Morreale, directeur du marketing, 833 246-3849, [email protected], www.agnetix.com

Liens connexes

www.agnetix.com