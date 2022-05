Agir tôt - Déploiement provincial de l'outil ABCdaire 18 mois+ lors du rendez-vous de vaccination

QUÉBEC, le 2 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est fier d'annoncer le déploiement de l'ABCdaire 18 mois+, un outil du programme Agir tôt pour mieux évaluer le développement des enfants et répondre à leurs besoins au bon moment.

Ainsi, à compter du mois de mai, les parents se verront offrir gratuitement un rendez-vous de vaccination allongé (durée d'environ une heure) pour permettre l'évaluation du développement de leur enfant avec l'utilisation de l'outil ABCdaire 18 mois+. Les rendez-vous seront planifiés graduellement dans toutes les régions du Québec afin que chaque enfant âgé de 18 mois puisse bénéficier d'une surveillance de son développement à cette étape charnière.

L'activité de surveillance du développement de l'enfant lors du rendez-vous de vaccination de 18 mois est l'une des stratégies phares développées dans le cadre du programme Agir tôt. Lors de ce rendez-vous, en plus de vacciner l'enfant, le personnel soignant du centre local de services communautaires (CLSC) documentera la fiche de suivi de l'enfant de l'ABCdaire 18 mois+ grâce aux informations fournies par le parent et ajoutera les données recueillies à l'examen physique sommaire de l'enfant.

La collaboration des parents est importante. Afin qu'ils puissent bien se préparer au rendez-vous de vaccination, deux outils ont été créés : un aide-mémoire qui sera remis avant le rendez-vous et permettra de guider les observations des parents avant la rencontre; ainsi qu'une capsule d'animation qui présente le déroulement du rendez-vous et des observations qui seront effectuées par le personnel soignant. À la suite de ce rendez-vous, si des indices de difficulté du développement de l'enfant sont identifiés, sa famille et lui pourront être dirigés vers la plateforme de dépistage du programme Agir tôt ou un autre service approprié à ses besoins.

Citation :

« À 18 mois, l'enfant se développe de manière importante et progresse tous les jours. L'ABCdaire 18 mois+, qui permet d'évaluer l'enfant lors de son rendez-vous de vaccination, vise à identifier le plus rapidement possible les indices de difficultés dans le développement d'un enfant afin de l'orienter au besoin vers les bons services rapidement. Avec Agir tôt, nous nous donnons les moyens d'influencer positivement la trajectoire de vie de l'ensemble des enfants du Québec et de leur offrir un meilleur départ. Le déploiement de l'outil ABCdaire 18 mois+ est une étape importante de ce programme. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que le programme Agir tôt s'adresse aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leur famille. Son objectif est de soutenir le développement du plein potentiel des enfants et de faciliter leur entrée à la maternelle. Les services du programme Agir tôt sont gratuits et offerts sur une base volontaire.

Les retards de développement touchent plus d'un enfant sur quatre âgé de moins de 5 ans. Le gouvernement a déjà fait du dépistage précoce et de la prise en charge de ces enfants une priorité en investissant plus de 80 millions $ dans les quatre dernières années avec le programme Agir tôt. Il continuera ses efforts pour améliorer la prise en charge de ces enfants dans les années à venir.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le programme Agir tôt et sur le rendez-vous de vaccination à 18 mois, consultez le Québec.ca/AgirTôt.

