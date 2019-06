Agir pour un monde meilleur - René Villemure, éthicien, reçoit un doctorat honorifique de l'UQTR

Comme le souligne le Recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières Monsieur Daniel McMahon : « Ses interventions publiques ont fait émerger le sujet de l'éthique auprès du grand public, y intéressant tant les dirigeants, les gouvernants que les citoyens. Si aujourd'hui l'éthique est un sujet de société, c'est [grâce] aux efforts et au travail de René Villemure ». […] Pour sa contribution remarquable au progrès de la société, en plaçant l'éthique bien en vue dans l'espace public, et sur trois continents, René Villemure reçoit un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Trois-Rivières » .

« Je suis honoré de recevoir cet hommage de la part de l'UQTR, car si l'éthique est aujourd'hui incontournable, elle le sera plus encore dans l'avenir tant en santé qu'en éducation, en affaires publiques et sociétales, en diplomatie et en économie. Trop souvent, on réduit l'éthique à interdire, sanctionner et mesurer. Au contraire, j'ai toujours présenté l'éthique comme étant un art de vivre ensemble destiné à inspirer une réelle et durable culture éthique au sein des entreprises et de la société » a déclaré René Villemure.

À propos de René Villemure

Sommité de renommée internationale, René Villemure est Éthicien, Conférencier international et Auteur. Il est le premier éthicien au Canada hors de l'université à se consacrer à la gestion éthique des entreprises publiques et privées. Il dirige actuellement le Bureau de réflexion Ethikos.

Diplômé en philosophie, spécialiste de l'analyse du langage et de l'interprétation du monde, René Villemure peut expliquer des sujets complexes tout en les rendant accessibles à tous.

À titre de stratège ou conférencier, il a œuvré au sein de plus de 850 organisations en Amérique, en Europe et en Afrique, a présenté plus de 700 conférences et formé plus de 75 000 personnes. Depuis 2009, il enseigne la Gouvernance éthique au Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval et, depuis 2018, au Directors college de l'Université McMaster.

