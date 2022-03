Agir pour les futures générations d'infirmières

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui son plan des 5 à 10 prochaines années afin de mettre en œuvre les changements nécessaires en santé. L'Alliance est sensible à la contribution des infirmières et à l'évolution de leur rôle afin de répondre aux besoins croissants en santé de la population. L'Alliance entend collaborer à la réussite de ce plan, il en va de notre obligation de créer un environnement valorisant pour les prochaines générations qui feront le choix de poursuivre une carrière en soins infirmiers.

« Si on veut un résultat différent, il faut faire les choses différemment » pour reprendre les mots du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, mardi devant la Fédération des chambres de commerce du Québec. Selon l'Alliance, cela passe par une valorisation de la profession infirmière en renforçant les acquis, la pratique et la collaboration entre professionnels.

« Pour mener à bien la réalisation de ce plan ambitieux, l'apport des infirmières cliniciennes est incontestable. Les prochaines générations d'infirmières devront être pleinement préparées pour contribuer à ce nouvel élan au système de santé. Une bonne préparation au marché du travail, à la collaboration interprofessionnelle et aux soins à domicile et communautaires seront, entre autres, essentiels pour mener à bien ce virage. », souligne le porte-parole de l'Alliance, William Tessier.

Le plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé dévoilé aujourd'hui démontre une volonté de bâtir des fondations solides au système de santé. Ceci doit comprendre des mesures pour une meilleure organisation des soins pour libérer tout le potentiel des milliers d'infirmières, une formation qui prépare les futures infirmières à remplir pleinement leur rôle et des mesures de soutien clinique pour garder la relève au sein de la profession.

En mai 2021, la profession infirmière a tenu des États généraux où 31 recommandations ont été établies en matière d'organisation des soins, de préparation des prochaines générations d'infirmières et de soutien clinique. Les membres de l'Alliance ont été partenaires en orientant les thématiques de cet exercice qui avait pour objectif de répondre aux aspirations de la profession et de jeter les bases des transformations nécessaires au système de santé.

À propos de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

Formée en janvier 2022, l'Alliance rassemble de nombreuses parties prenantes au cœur des enjeux du réseau de la santé au Québec et propose des actions concrètes pour renforcer les soins infirmiers pour répondre aux besoins croissants des patients et du réseau. Elle est notamment composée de 20 associations d'infirmières et experts du réseau de la santé, représentant des dizaines de milliers de membres. L'Alliance milite pour un rehaussement de la formation initiale des prochaines générations d'infirmières dans le but d'assurer l'avenir des soins de santé. Elle adopte une posture de collaboration avec l'ensemble des acteurs ayant le système de santé à cœur et mise sur le dialogue afin de bonifier ses propositions et assurer une transition s'inspirant des meilleures pratiques et tenant compte de la réalité québécoise.

Liste des membres de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

Association des conseils des infirmières et infirmiers du Québec (ACIIQ)

Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII)

Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ)

Association québécoise des infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG)

Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)

Association des infirmières en prévention des infections (AIPI)

Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec (AIPSQ)

Association des gestionnaires infirmiers d'urgence du Québec (AGIUQ)

Association canadienne des écoles de sciences infirmières pour la région du Québec (ACESI-RQ)

Alliance des infirmières noires du Canada

Association québécoise des infirmières en oncologie (AQIO)

Regroupement des infirmières et infirmiers en soins intensifs du Québec (RIISIQ)

Groupe de concertation et d'influence en soins infirmiers du Québec

Sylvain Brousseau , professeur agrégé en sciences infirmières

, professeur agrégé en sciences infirmières Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ)

Conseil des sections de l'OIIQ

Comité jeunesse de l'OIIQ

Ordre régional des infirmières et infirmiers Bas-Saint-Laurent/Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine

