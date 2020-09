TORONTO, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Compte tenu des conséquences économiques sans précédent occasionnées par la COVID-19, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) salue l'approche par étapes présentée aujourd'hui par le gouvernement fédéral dans son discours du Trône pour favoriser la reprise économique.

Dans un premier temps, le gouvernement fédéral se concentrera sur le court terme avant de faire porter ses efforts sur un renouveau économique élargi.

« Il est essentiel de répondre aux besoins immédiats de tous les Canadiens et des acteurs du monde des affaires, à l'heure où nous nous adaptons tous à la nouvelle réalité, marquée par l'inquiétude et l'imprévisibilité », a fait valoir Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Le régime d'assurance-emploi ainsi que la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada sont parmi les thèmes ciblés par le gouvernement fédéral.

« Les changements proposés à l'assurance-emploi sont encourageants, puisqu'ils visent à mieux adapter le régime à la nature changeante du travail, poursuit M. St-Jean. Il est également de mise d'aborder la question du soutien à la garde d'enfants, car on veut aider davantage de femmes à retourner au travail dans le cadre de la reprise économique. »

S'il est vrai que des interventions rapides s'imposent, le gouvernement fédéral envisage également les perspectives à long terme. Comme elle l'a indiqué dans son mémoire prébudgétaire, CPA Canada appelle le gouvernement à :

mettre en œuvre une relance qui fait place à la planification du cheminement à long terme du Canada vers une économie à faibles émissions, respectueuse du climat, en tenant compte des difficultés que traversent certains secteurs et régions clés;





vers une économie à faibles émissions, respectueuse du climat, en tenant compte des difficultés que traversent certains secteurs et régions clés; bâtir la confiance envers l'économie numérique et assurer une saine gouvernance des données, en menant à bien les travaux décrits dans la Charte canadienne du numérique afin de moderniser le cadre législatif et réglementaire applicable.

« La pandémie accélère le virage vers l'économie numérique et fait ressortir la nécessité pour le Canada de poursuivre ses efforts », ajoute M. St-Jean. Il fait observer que la profession canadienne de CPA joue un rôle respecté dans la gestion des données commerciales et le respect des lois et règlements qui protègent le public. « Nous invitons le gouvernement à agir rapidement pour moderniser le système canadien de gouvernance des données, en vue de favoriser l'innovation et l'adoption du numérique. La profession de CPA est prête à apporter son appui pour mener à bien cette démarche. »

Bien que le discours du Trône présente le plan d'action du gouvernement, il n'offre pas de détails sur les coûts à prévoir pour respecter les nombreux engagements. CPA Canada attend avec impatience que le gouvernement présente les données financières des initiatives et programmes dans la mise à jour économique de l'automne.

« Le gouvernement fédéral doit établir une cible ou une règle budgétaire ainsi que des projections économiques et financières détaillées, afin de bien montrer aux entreprises et aux investisseurs qu'il a un plan pour rendre le Canada plus fort et plus résilient », explique M. St-Jean.

