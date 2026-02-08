« AGIBOT NIGHT va au-delà d'une vitrine de produits conventionnelle et marque une étape importante pour la robotique humanoïde, démontrant comment l'intelligence incarnée passe de l'expérimentation en laboratoire à des contextes sociaux et culturels réels », a déclaré Qiu Heng, chef du marketing d'AGIBOT. « En maintenant des performances complexes et de haute intensité, cet événement sert de test réel de stabilité, de cohérence et de coordination au niveau du système à travers plusieurs robots fonctionnant simultanément. Cela représente également un premier pas vers la symbiose humain-robot que nous envisageons.

Performances sur scène démontrant un mouvement et une coordination avancés

Tout au long du gala, les robots humanoïdes AGIBOT ont livré une série de performances scéniques visuellement saisissantes qui ont testé les limites du mouvement dynamique et de la coordination. Le spectacle présentait des mouvements à haute difficulté, comme des flips, des virages rapides, des danses de groupe synchronisées et des performances de type piste, le tout exécuté avec fluidité et équilibre. De grands groupes de robots fonctionnaient dans des formations étroitement coordonnées, assurant une synchronisation précise et une cohérence de mouvement tout en assurant une transition harmonieuse entre les différents segments de performance, mettant en évidence la maîtrise avancée de la locomotion et la stabilité en fonctionnement continu.

Au-delà des performances exclusivement robotisées, AGIBOT NIGHT a également exploré des scénarios collaboratifs entre humains et robots, ainsi que des interactions multi-robots. Dans plusieurs segments, les interprètes humains ont dansé aux côtés des robots humanoïdes AGIBOT G2 et des robots quadrupèdes AGIBOT D1 dans des routines de groupe coordonnées, démontrant l'alignement en temps réel entre le mouvement humain et le mouvement robotique. Parmi les autres actes, mentionnons la magie des cartes réalisée conjointement par des robots et des magiciens humains, les performances classiques d'illusion flottante exécutées entièrement par des robots, et les sketchs humoristiques impliquant de multiples robots humanoïdes interagissant sur scène, illustrant un timing de plus en plus naturel, une coordination des rôles et un comportement expressif.

Le gala comprenait également une série de segments de présentation co-marqués, au cours desquels les robots humanoïdes AGIBOT sont apparus sur scène aux côtés de marques grand public et lifestyle renommées. À travers ces performances et présentations conjointes, AGIBOT NIGHT a montré comment les robots humanoïdes peuvent s'intégrer dans divers contextes commerciaux et culturels, en étendant leur présence au-delà des environnements industriels et techniques dans des scénarios de consommation quotidiens.

De la validation technique au déploiement commercial évolutif

Les robots apparaissant sur scène pendant AGIBOT NIGHT représentaient le portefeuille complet de robotique humanoïde d'AGIBOT, démontrant la capacité d'AGIBOT à déployer l'intelligence intrinsèque dans divers scénarios du monde réel. Les humanoïdes grandeur nature de la série A2 géraient l'interaction multimodale et la navigation autonome pour les présentations et les salles d'exposition ; la série X2, compacte et de taille réduite de moitié, était capable de converser naturellement, de marcher comme un humain et d'effectuer des mouvements expressifs, ce qui la rendait idéale pour le divertissement, la recherche et l'éducation ; la série G2 industrielle combinait une IA interactive avec une manipulation précise contrôlée par la force pour un déploiement rapide dans les usines et la logistique ; tandis que les quadrupèdes de la série D1 faisaient preuve d'une mobilité et d'une exécution des tâches fiables dans des environnements d'inspection et d'exploitation complexes.

Plutôt que de mettre l'accent sur les percées techniques individuelles, AGIBOT NIGHT a mis en évidence la cohérence et la stabilité à grande échelle entre plusieurs types de robots fonctionnant simultanément. Fin 2025, AGIBOT a livré plus de 5 000 robots humanoïdes dans le monde. Le niveau de coordination et de fiabilité démontré lors de la performance réelle, reflète la maturité commerciale croissante d'AGIBOT dans l'ensemble de la fabrication, de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et du déploiement au niveau du système, indicateurs clés selon lesquels la robotique humanoïde va au-delà des essais limités vers une prestation de services reproductible et évolutive.

Plus important encore, l'événement a été mis en scène pendant la fête du printemps chinois, une période centrée sur la famille, l'émotion et les liens sociaux, plaçant les robots humanoïdes dans un contexte culturellement significatif et émouvant. En intégrant des robots dans la musique, la comédie et les performances interactives, AGIBOT NIGHT a exploré la transition potentielle des robots humanoïdes, qui passeraient du statut d'outils purement productifs à celui de participants à des expériences sociales partagées. Ce cadre culturel offre une perspective sur la coexistence humain-robot qui va au-delà de l'automatisation industrielle, pointant vers un avenir dans lequel les robots humanoïdes s'engagent de plus en plus dans la vie humaine quotidienne.

À propos d'AGIBOT

AGIBOT se consacre à stimuler l'innovation par l'intégration d'IA et de la robotique, créant ainsi des produits robotisés polyvalents de calibre mondial et un écosystème d'applications. Construit sur la base du corps robotique et alimenté par la fusion de l'interaction, de la manipulation et de l'intelligence locomotion -- « 1 corps robotique + 3 intelligence » -- AGIBOT est une entreprise de robotique leader dans l'industrie pour fournir un portefeuille de produits complet et déployer dans tous les scénarios d'application majeurs. Selon les analystes de l'industrie, AGIBOT s'est classée au 1er rang mondial des expéditions de robots humanoïdes en 2025.

