AGI, Mohawk Medbuy et St. Michael's Hospital Foundation collaborent pour obtenir et livrer directement des fournitures médicales.

TORONTO, le 4 avril 2022 /CNW/ - Reconnaissant l'importance croissante de la crise humanitaire en Ukraine, Ag Growth International Inc. (AGI) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Mohawk Medbuy Corporation (MMC) et St. Michael's Hospital Foundation pour acheter et livrer des équipements et des fournitures médicales d'urgence à la population ukrainienne.

« Avec nos employés sur le terrain en Ukraine et notre précieux client Kernel Grain Company (Kernel), nous sommes dans une position unique pour acheter des fournitures médicales d'urgence, organiser le transport du Canada vers la Pologne et les mettre directement à la disposition de la population ukrainienne grâce à nos employés sur le terrain, à nos ressources et à la logistique de nos clients », explique Tim Close, président et chef de la direction d'AGI.

Pour faciliter cette initiative, le groupe travaille avec St. Michael's Foundation, un organisme de bienfaisance enregistré publiquement, pour recevoir et traiter tous les dons.

« Faire partie de cette collaboration est un prolongement naturel de notre mission et de nos valeurs et un moyen pour nous d'aider ceux qui sont dans le besoin », a déclaré Lili Litwin, présidente et chef de la direction de St. Michael's Hospital Foundation.

MMC, un expert en approvisionnement sans but lucratif qui participe aux achats de soins de santé du gouvernement, travaillera avec son réseau de fournisseurs pour trouver et obtenir les fournitures médicales les plus nécessaires en Ukraine, y compris les garrots, les pansements, les gazes, les masques à oxygène et les trousses de premiers soins.

« Nous sommes honorés de participer à cette initiative et de mettre à profit nos capacités éprouvées pour trouver des fournitures qui seront utiles dans la crise médicale en Ukraine. Ensemble, nous pouvons rapidement et efficacement nous procurer des fournitures et tirer parti des voies de transport pour apporter le plus de secours possible », explique Tony DiEmanuele, président et chef de la direction de MMC.

Grâce aux relations historiques entre le secteur des céréales et de l'agriculture de l'Ukraine et ses employés dans le pays, AGI et Kernel profiteront de leur logistique locale et de leur capacité de livraison pour agir rapidement.

« Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kernel soutient activement les institutions médicales ainsi que les villes locales qui ont subi des bombardements et des attaques de missiles. Nous cherchons à utiliser nos ressources logistiques de la façon la plus efficace possible pour livrer des marchandises humanitaires et prévenir une crise d'insécurité alimentaire en Ukraine. Nous appelons nos partenaires à se joindre à nous pour fournir l'aide nécessaire. Ensemble, nous pouvons nous procurer des fournitures médicales, des équipements et de la nourriture le plus rapidement possible. Ce serait notre contribution commune pour sauver des milliers de vies, notre démarche commune vers la paix », explique Mykola Miroshnichenko, directeur de Kernel-Trade.

Pour mener à bien cette initiative, AGI a fait un don de 200 000 $ et mis en place une collecte de fonds et un lien de dons volontaires pour les États-Unis et le Canada grâce au mot-clic #StepUp4Ukraine. Chaque dollar recueilli servira à acheter des articles de première nécessité, notamment des garrots, des pansements, des gazes, des masques à oxygène et des trousses de premiers soins.

« Qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de transformateurs, la communauté agricole mondiale est une famille avec un fort héritage de soins aux personnes dans le besoin. Il s'agit d'un appel urgent à l'action pour une participation à tous les niveaux. Aucun don n'est trop petit. Les besoins en fournitures médicales sont considérables, et le temps presse », souligne Tim Close, d'AGI.

À propos d'AGI

AGI est un fournisseur d'équipement et de solutions technologiques numériques nécessaires pour soutenir l'infrastructure alimentaire mondiale, y compris les systèmes de transformation pour les céréales, les engrais, les semences, la moulée et les aliments. AGI possède des usines au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, en Inde, en France et en Italie et distribue ses produits à l'échelle mondiale. www.aggrowth.com #StepUp4Ukraine

À propos de Kernel

Kernel est le premier producteur et exportateur mondial ukrainien d'huile de tournesol et l'un des principaux fournisseurs de produits agricoles de la région de la mer Noire sur les marchés internationaux. Kernel exporte ses produits dans plus de 80 pays du monde. www.kernel.ua/

À propos de St. Michael's Hospital Foundation

St. Michael's Hospital Foundation de Toronto, en Ontario, est une communauté d'alliés infatigables de l'Hôpital St. Michael et de Providence Healthcare qui sont galvanisés par l'idée de « ne jamais dire jamais » face aux problèmes de santé les plus difficiles de notre époque. www.stmichaelsfoundation.ca

À propos de Mohawk Medbuy Corporation

Mohawk Medbuy est un organisme national de services partagés sans but lucratif qui soutient des centaines d'hôpitaux et de fournisseurs de soins non aigus en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Manitoba et au Yukon. MMC fournit des services d'approvisionnements efficaces et rentables de fournitures médicales et chirurgicales, de produits pharmaceutiques, de biens d'équipement et de solutions alimentaires et nutritionnelles, ainsi que des services d'entreposage et de logistique, de comptes créditeurs et de lingerie. L'entreprise, dont le siège social est à Burlington, possède également des bureaux à London et à Brantford, ainsi qu'une installation de fabrication à Hamilton. www.mohawkmedbuy.ca

SOURCE Ag Growth International, Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements, communiquez avec : Agi Schafer, directrice, Marketing/RP, +1 816 810-0377, [email protected]