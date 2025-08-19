Aghanim, une entreprise de technologie financière en pleine croissance qui compte plus de 250 plateformes de jeux en ligne, construites à l'aide de son innovant Game Hub Builder, dévoile aujourd'hui la prochaine génération d'outils destinés à dynamiser la stratégie de vente directe aux consommateurs dans le domaine des jeux vidéo.

LOS ANGELES, le 20 août 2025 /CNW/ -- Aghanim, la puissante entreprise de technologie financière à l'origine de la révolution du commerce direct aux consommateurs dans le domaine des jeux mobiles, propose les outils révolutionnaires LiveOps Builder et Game Hub Builder, qui marquent une avancée considérable par rapport aux boutiques en ligne peu performantes. Cette entreprise basée à Los Angeles crée des sites Web communautaires axés sur le contenu pour les jeux mobiles en moins d'une minute. Avec l'aide de Newton™, un copilote alimenté par l'IA gé,érative, elle est fière de présenter ses nouvelles offres :

Kinetic™ - Un cadre de développement propriétaire conçu pour permettre une personnalisation et un contrôle inégalés dans la création , la maintenance et l'optimisation continue des pôles de jeux alimentés par Aghanim.





Kinetic™ permet aux développeurs et aux éditeurs de créer, gérer et faire évoluer des expériences Web riches et immersives grâce à une architecture modulaire et extensible unique.

Au cœur de Kinetic™ se trouve un système d'interface utilisateur basé sur des blocs, optimisé pour les interfaces centrées sur les jeux et alimenté par un moteur de mise en page adaptatif qui garantit un rendu réactif sur tous les appareils et toutes les résolutions. Cette architecture puissante prend en charge la manipulation de contenu en temps réel et l'intégration avancée d'une logique dynamique directement dans les structures frontales, offrant ainsi des performances élevées et une interactivité basée sur les données.

Kinetic™ intègre un langage de configuration sémantique propriétaire conçu à la fois pour la lisibilité humaine et la compatibilité avec l'intelligence artificielle. Cela permet la génération, le déploiement, la maintenance et l'optimisation automatisés des pôles de jeux alimentés par Aghanim.

Conçu pour maximiser à la fois l'expression créative et la précision technique, Kinetic™ permet une personnalisation fine de chaque élément du site Web , permettant l'intégration de données en direct, la gestion des variables et la personnalisation.

Kinetic™ est la base qui permet de fournir des pôles de jeux en ligne visuellement distinctifs, technologiquement avancés et opérationnellement agiles, permettant aux créateurs de jeux d'innover sans compromis.

Checkout 2.0 d'Aghanim n'est pas seulement une mise à jour du produit, c'est l'aboutissement d'une innovation incessante et d'un perfectionnement basé sur les données. Depuis sa création, Aghanim a été le pionnier des liens entre applications et sites Web pour les jeux mobiles, générant des dizaines de millions de sessions de joueurs sur ses pôles de jeux. Aujourd'hui, nous libérons toute la puissance de cette expérience sous la forme de Checkout 2.0, en réponse aux derniers développements aux États-Unis, au Japon et dans l'Union européenne concernant les changements de distribution et de monétisation des applications Apple AppStore et Google Play.

Grâce à Checkout 2.0 d'Aghanim (basé sur une technologie financière propriétaire), chaque studio de jeux vidéo peut :

La technologie Checkout 2.0 d'Aghanim augmente les recettes nettes des studios de jeux vidéo jusqu'à 220 %, tout en fournissant les informations marketing essentielles nécessaires pour améliorer le retour sur investissement marketing. Elle est profondément intégrée à notre solution propriétaire LiveOps Builder™, qui permet de répondre en temps réel et de manière programmée au comportement de chaque joueur, qu'il s'agisse de présenter une occasion de vente incitative après une transaction réussie ou de tirer parti d'une transaction échouée (en raison d'un solde insuffisant) en déclenchant automatiquement une offre alternative à durée limitée dont le prix est fixé en fonction du solde prévu du compte du joueur.

Qu'Aghanim soit intégré à une application, inséré dans un message Discord, envoyé par courriel, intégré à une histoire sociale ou numérisé via un QR code, la solution Checkout 2.0 - Liens de paiement d'Aghanim va à la rencontre des joueurs et les convertit instantanément en utilisateurs payants.

Aghanim Connect est le fondement de l'engagement d'Aghanim à être une plateforme ouverte claire, qui collabore activement avec ses pairs et les chefs de file de tous les secteurs de l'industrie du jeu vidéo.

Connectez facilement plus de 30 outils préintégrés à votre ensemble Aghanim, ce qui simplifie votre intégration, la synchronisation des références, des actualités et des classements, et garantit la cohérence des données dans toutes les campagnes marketing mondiales en reliant vos ventes directes aux consommateurs à des plateformes telles que PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular, Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel et bien d'autres encore.

Blueprints™ permet aux studios de découvrir et de mettre facilement en œuvre des campagnes de monétisation en direct, testées sur le terrain et déclenchées par les joueurs qui visitent des entités optimisées par Aghanim au niveau de l'utilisateur individuel. Réagissez de manière programmée au comportement des joueurs lors de leur connexion à la plateforme de jeux. Qu'ils achètent des articles virtuels, réclament une récompense quotidienne, utilisent des coupons, visitent des boutiques en ligne ou abandonnent leur panier, Aghanim permet aux éditeurs et aux développeurs de garder un contrôle total sur le parcours des joueurs et d'optimiser les conversions grâce à des tests A/B et des expérimentations constants, sans aucune compétence en codage.

À propos d'Aghanim :

Aghanim est une plateforme intégrée de commerce, d'automatisation des opérations en direct, d'engagement communautaire et de paiement pour les jeux mobiles, fondée par une équipe d'anciens cadres supérieurs de Xsolla . L'entreprise a été la première à proposer des solutions de liaison entre applications et sites Web et propose désormais l'expérience de paiement la plus fluide du marché, testée et optimisée à l'aide de dizaines de millions de points de données générés par les millions d'utilisateurs qui interagissent avec les pôles de jeux alimentés par Aghanim et construits sur Kinetic™, le cadre de personnalisation de sites Web propriétaire de l'entreprise.

Si les décisions rendues aux États-Unis et au Japon marquent une avancée majeure, les développeurs sont toujours confrontés à des réglementations disparates et à une application incohérente sur les marchés internationaux. Aghanim est la plateforme de référence qui propose une solution entièrement conforme et évolutive pour relier les joueurs à des pôles de jeux en ligne sur une échelle multinationale. Commencez dès maintenant à créer votre propre pôle de jeux ici : https://aghanim.com/

