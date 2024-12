Aghanim annonce des paiements instantanés pour les développeurs de jeux mobiles

LOS ANGELES, 19 décembre 2024 /CNW/ - Aghanim, une entreprise pionnière de technologie financière pour les jeux mobiles, annonce fièrement une fonctionnalité révolutionnaire pour les développeurs de jeux mobiles : Celle des paiements instantanés. Fondée par d'anciens étudiants de la Harvard Business School avec plus de 40 ans d'expertise combinée dans les jeux vidéo et la technologie financière, la plateforme d'Aghanim garantit que les développeurs sont désormais payés instantanément, un contraste frappant avec la norme de l'industrie des cycles de paiement de 45 jours utilisés par les « jardins clos » comme Google et Apple.

Les développeurs de jeux, la force motrice derrière l'écosystème de jeux mobiles qui représente 107 milliards de dollars, perdent souvent une partie importante de leurs revenus au profit des magasins d'applications dominants. Par ailleurs, le délai de 45 jours avant de recevoir leurs bénéfices nuit encore davantage à leur capacité de réinvestir dans l'acquisition d'utilisateurs, le développement et le marketing. Aghanim rétablit l'équilibre, permettant aux développeurs de passer directement au consommateur (DTC) et d'augmenter leurs revenus et leurs profits nets jusqu'à 200 % hors plateforme. Ce changement de pouvoir permet aux développeurs de prendre le contrôle de leurs bénéfices et de leurs investissements, favorisant un sentiment d'indépendance et de contrôle.

Conçue pour augmenter les revenus nets et les profits nets des éditeurs de jeux mobiles jusqu'à 200 % par rapport à la plateforme, Aghanim est la première solution de bout en bout entièrement autogérée de l'industrie des jeux mobiles qui offre la création et la gestion de plateformes de jeux sur le Web, le commerce électronique intégré, l'automatisation des opérations en direct, l'engagement communautaire et une plateforme de paiement en tant que suite d'outils interopérables. Ses plateformes de jeu en ligne offrent une valeur importante aux joueurs grâce à des caractéristiques concurrentielles, sociales et de métajeux, ainsi qu'à des offres promotionnelles ciblées qui améliorent l'engagement des joueurs. En permettant aux développeurs d'adopter un modèle de vente directe, Aghanim ouvre de nouveau flux de rentrées et favorise des liens plus profonds entre les développeurs et leurs auditoires, donnant aux développeurs le pouvoir de reprendre le contrôle de leurs revenus et favorisant un sentiment d'indépendance et de contrôle.

« Nous sommes ravis de présenter la fonctionnalité des paiements instantanés aux développeurs de jeux mobiles qui utilisent notre plateforme », a déclaré Constantin Andry, cofondateur d'Aghanim. « Notre objectif est de transformer le paysage du jeu mobile en combinant notre expertise en technologie financière du jeu avec des solutions de paiement avancées. Cela offrira une valeur inégalée aux développeurs et aux éditeurs du monde entier. Dorénavant, il s'agira de la nouvelle norme de paiement pour l'industrie. »

En offrant des paiements instantanés sans frais supplémentaires, Aghanim offre aux développeurs et aux éditeurs de jeux qualifiés une souplesse financière sans précédent, leur permettant de réinvestir dans des domaines essentiels comme l'acquisition d'utilisateurs et le développement communautaire. Par exemple, les développeurs peuvent utiliser les revenus supplémentaires pour mener des campagnes de marketing ciblées, améliorer les caractéristiques des jeux ou organiser des événements communautaires. Cette mesure augmente considérablement la capacité des studios de jeux mobiles à générer et à déployer rapidement des revenus nets supplémentaires, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans une industrie en plein essor.

Les paiements instantanés font actuellement l'objet d'un prélancement et sont déployés dans un certain nombre de territoires, tandis que d'autres limites pourraient s'appliquer. Les clients d'Aghanim peuvent désormais soumettre des demandes de paiement instantané dans le tableau de bord d'Aghanim.

Pour en savoir plus et découvrir les avantages des paiements instantanés, consultez le site Web d'Aghanim et suivez l'entreprise sur LinkedIn. Rejoignez Aghanim et révolutionnez ensemble le paysage des jeux mobiles.

À propos d'Aghanim :

Aghanim, fondée en juin 2023, est une entreprise de technologie financière pour les jeux mobiles, spécialisée dans le commerce intégré, l'automatisation LiveOps, l'engagement communautaire et les paiements. Ayant pour mission de révolutionner la façon dont les jeux mobiles sont monétisés et distribués, les plateformes de jeux Web d'Aghanim permettent aux développeurs de s'adresser directement aux consommateurs et de libérer de nouveaux flux de rentrées.

