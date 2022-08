Agglomération Lac-Bouchette-Roberval - PROLONGATION JUSQU'AU 22 AOÛT DE LA FERMETURE TEMPORAIRE DU CHEMIN FORESTIER R0262-RIVIÈRE TRENCHE, ENTRE LE KM 15 ET LE KM 18

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 2 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que le chemin indiqué ci-dessous est fermé temporairement et que la circulation y est interdite. Le chemin est situé sur les terres du domaine de l'État dans l'Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien.

Une inspection effectuée par le Ministère démontre que ce chemin présente un danger pour le public, d'où l'importance de respecter la signalisation en vigueur.



Chemin forestier R0262-Rivière Trenche



Entre le km 15 et le km 18 (chemin forestier reliant

le secteur de Ville La Tuque et le Saguenay-Lac-

Saint-Jean).





de modifications) : Du 17 juin au 22 août

2022 incl. Un trajet de contournement est possible - voir

De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire de la route. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour plus d'informations, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec l'Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien, par téléphone au 418 679-3700.

