Agglomération de La Tuque - Prolongation de la saison de pêche dans l'aire faunique communautaire du réservoir Gouin

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe les pêcheurs que la saison de pêche sportive 2020 sera exceptionnellement prolongée jusqu'au 12 octobre 2020 dans l'aire faunique communautaire (AFC) du réservoir Gouin de la zone 14, située dans l'agglomération de La Tuque en Mauricie. Cette prolongation s'inscrit dans le plan de relance de l'économie du Québec.

Durant cette période, les règles de pêche de l'AFC s'appliqueront, notamment en ce qui a trait à la limite de prise quotidienne et de possession, de même qu'aux limites de longueur pour le doré. Pour plus de détails sur les règles en vigueur, vous êtes invité à consulter la réglementation.

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Patrick Harvey

Coordonnateur des relations de presse

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

