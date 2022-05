Agglomération de La Tuque - FERMETURES DE CHEMINS MULTIUSAGES DANS L'AGGLOMÉRATION DE LA TUQUE

LA TUQUE, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - La pluie tombée dans les dernières heures dans l'agglomération de La Tuque, jumelée à la fonte des neiges dans le nord, a causé plusieurs inondations sur ce territoire. À l'aube d'une longue fin de semaine, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) demande à tous les usagers et usagères du territoire public (pêcheurs, chasseurs, forestiers, villégiateurs et adeptes de plein air) de la Mauricie de limiter leurs déplacements en forêt ou de reporter ceux-ci, si possible, et d'être très vigilants.

Il convient de bien planifier les activités en forêt ou aux abords des lacs et des cours d'eau, d'y circuler avec prudence et d'éviter tout déplacement pouvant compromettre la sécurité des usagers et usagères. En effet, certains chemins pourraient être submergés ou avoir été endommagés par les crues abondantes, et ce, de manière soudaine.

Le Ministère demande la collaboration des citoyennes et des citoyens afin de respecter toute consigne diffusée ainsi que la signalisation s'y rapportant. Ceux et celles qui avaient prévu un séjour dans une pourvoirie ou une zec devraient s'assurer auprès d'elle qu'ils pourront s'y rendre en toute sécurité.

La situation évoluera rapidement au cours des prochaines heures et des prochains jours. Voici, à l'heure actuelle, les principaux chemins multiusages, situés sur des terres publiques, qui sont problématiques en Haute-Mauricie1 :

La route forestière 10 (R0- 450) est présentement coupée aux kilomètres 79, 113, 126 et 134. La route est fermée du kilomètre 61 jusqu'à Parent .

La route forestière 25 (R0-461) est présentement fermée entre Wemotaci et Parent du kilomètre 103 au kilomètre 111 en raison d'une importante accumulation d'eau sur la chaussée empêchant les véhicules de circuler. La route forestière 25 est ouverte entre La Tuque et Wemotaci .

Plusieurs chemins secondaires sur le territoire sont également susceptibles d'être endommagés et impraticables.

Quelques rappels de bonnes pratiques

Adaptez votre conduite

Soyez prudent et adaptez votre conduite en fonction des conditions routières puisque plusieurs chemins multiusages, qu'ils soient ou non en gravier, sont conçus de façon telle qu'ils peuvent rendre la limite de vitesse de 70 km/h non sécuritaire.

Vous circulez en milieu isolé? Soyez prévoyant

Selon la saison, prévoyez d'apporter : des vêtements chauds et une couverture d'urgence compacte en polyester aluminisé. Munissez-vous d'une trousse de premiers soins et apportez de la nourriture sèche, des bouteilles d'eau, des chandelles, des allumettes en bois, une lampe de poche, des câbles de survoltage et une corde de remorquage. Informez un proche de vos déplacements en forêt. Il est également recommandé de prévoir des moyens de communication adaptés, par exemple se munir de cartes GPS à jour et prévoir que les réseaux cellulaires ne sont pas disponibles partout sur le territoire.

À l'approche d'un pont, soyez prudent

À l'approche d'un pont, suivez les indications affichées sur les panneaux de circulation et réduisez votre vitesse. Prenez note que la priorité est laissée aux véhicules lourds. Un pont fermé n'a plus de capacité portante et ne permet pas le passage de véhicules; ne vous risquez donc pas à le traverser même s'il semble carrossable à première vue.

Pour signaler des dommages aux chemins, ponts et ponceaux en forêt, vous pouvez communiquer avec les bureaux régionaux du MFFP.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'Unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9566.

