Agglomération de La Tuque - Fermeture permanente du pont H043-175

LA TUQUE, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il procédera, le mercredi 18 octobre 2023, à la fermeture permanente du pont H043-175, situé sur la décharge du lac Drury, au sud de Clova, et que la circulation y sera interdite. Ce pont est situé sur les terres du domaine de l'État dans l'agglomération de La Tuque. Une inspection effectuée par le Ministère démontre qu'il présente un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur. Le pont H043-175 a été construit sans l'autorisation du MRNF et ne respecte pas les normes légales et les critères appropriés.

Le MRNF rappelle qu'en zone isolée, les travaux de voirie en forêt publique, incluant les ponts et les traverses de cours d'eau, sont sous la responsabilité des utilisateurs et utilisatrices. Ces travaux doivent être approuvés par le Ministère pour s'assurer qu'ils répondent aux critères appropriés. Pour les ponts et ponceaux, des aides financières sont disponibles sous certaines conditions.

Coordonnées de la fermeture permanente du pont :

Pont H043-175

Situé sur la décharge du lac Drury, au sud de Clova

Longitude : 75° 25' 34'' O

Latitude : 47° 52' 40'' N

Période de fermeture : Ce pont sera fermé de manière permanente à compter du mercredi 18 octobre 2023.

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9560.

