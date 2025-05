TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population de la fermeture permanente du pont H042-082 enjambant le ruisseau Thomas, situé au sud-est de la ville de La Tuque. Une inspection de ce pont démontre que l'état de celui-ci présente un danger pour la population. De l'affichage est installé sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture permanente du pont. Le Ministère invite les usagères et les usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Agglomération de La Tuque – Fermeture permanente du pont H042-082 enjambant le ruisseau Thomas (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Il importe donc que les usagers et usagères respectent la signalisation en vigueur. En vertu de l'article 233 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, quiconque ne se conforme pas à une restriction ou à une interdiction d'accès à un chemin multiusage commet une infraction et est passible d'une amende allant de 500 $ à 10 000 $.

Coordonnées de la fermeture permanente du pont

Pont H042-082

Situé sur le ruisseau Thomas, au sud-est de la ville de La Tuque

Longitude : 72° 38' 55'' O

Latitude : 47° 18' 48'' N

Pour plus de renseignements, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9560.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux :

- x.com/mrnfqc

- facebook.com/RessourcesNaturellesForets

- linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets

- youtube.com/RessourcesNaturellesForets

- instagram.com/mrnfqc

Information :

Lise Tremblay

Conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts