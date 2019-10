Agglomération de La Tuque - Fermeture permanente de deux ponts

LA TUQUE, QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les ponts indiqués ci-dessous sont fermés de façon permanente et que la circulation y est interdite. Ces ponts sont situés sur les terres du domaine de l'État dans l'agglomération de La Tuque. Une inspection effectuée par le Ministère démontre qu'ils présentent un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers de respecter la signalisation en vigueur.

Pont Localisation Pont H043-077 Situé sur la charge du lac crapaud dans le secteur du barrage Gouin Latitude : 48° 19' 43'' N

Longitude : 74° 22' 05'' O Voir la carte Pont H043-120 Situé sur la rivière Bolduc dans la pourvoirie du lac Marie Latitude : 47° 47' 01'' N

Longitude : 74° 24' 02'' O Voir la carte

Pour plus d'informations, les citoyens sont invités à communiquer avec l'Unité de gestion de Windigo-et-Gouin du Ministère au 819 523-9566.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Sylvain Carrier

Relationniste de presse

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3021

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

