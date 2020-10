Agendrix se classe au 59e rang de la STARTUP LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE

C'est une première pour l'entreprise sherbrookoise qui se taille une place dans le classement STARTUP LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE, pour son évolution remarquable.

SHERBROOKE, QC, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise sherbrookoise, Agendrix, se retrouve en 59e position du palmarès de la STARTUP LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE. Cette liste est établie depuis 30 ans par la publication anglophone la plus ancienne en service, le Canadian Business. Le classement STARTUP LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre d'affaires sur deux ans et dresse le profil des entreprises les plus performantes du Canada.

Avec ses quelque 85 000 utilisateurs actifs dans plus de 7 000 milieux de travail, Agendrix se positionne comme chef de file au Québec en matière de gestion des horaires de travail. Le logiciel aide les entreprises à améliorer la satisfaction et l'efficacité au travail en simplifiant la planification d'horaires, le suivi des feuilles de temps et la communication.

Malgré le contexte de crise économique, l'entreprise a maintenu l'ensemble de son équipe en place et a même fait l'embauche de plusieurs nouveaux employés. D'ailleurs, depuis les deux dernières années, l'équipe de l'entreprise a plus que doublé en taille.

« Les entreprises qui figurent dans le classement GROWTH LIST 2020 sont vraiment exceptionnelles. Leurs profils respectifs sont de véritables cours magistraux sur la façon de survivre dans un contexte économique difficile. Malgré les turbulences, les entreprises du classement 2020 ont fait preuve de résilience et de courage, mais aussi, et surtout, d'empathie et d'un leadership fort. » - Susan Grimbly, éditrice du classement.

Agendrix est fière de continuer de grandir aux côtés d'autres entreprises canadiennes.

« Pour l'équipe d'Agendrix, 2020 a été une année remplie de défis, en plus d'avoir été déterminante dans notre parcours. La pandémie nous a permis de démontrer la solidité de notre entreprise. Notre logiciel s'avère être essentiel pour de nombreuses organisations. C'est ce qui nous a aidés à continuer de croître même en temps de crise. » - Samuel Roy, cofondateur.

La liste complète du palmarès est disponible en ligne sur GrowthList.ca et sera publiée dans le numéro de décembre du magazine Maclean's disponible en novembre.

À propos d'Agendrix

Agendrix a pour mission d'inspirer une gestion plus humaine en développant des technologies qui harmonisent les besoins de l'employeur et le respect de ses employés. Fondée en 2015, l'entreprise sherbrookoise compte actuellement près d'une trentaine d'employés.

À propos du classement GROWTH LIST

Depuis plus de 30 ans, le classement GROWTH LIST des LEADERS DE LA CROISSANCE CANADIENNE (autrefois connu sous le nom de classement GROWTH 500) est le plus respecté et le plus influent du Canada en matière de succès d'entreprise. Créé à l'origine par PROFIT et désormais publié dans un numéro spécial du Canadian Business (en même temps que le numéro de décembre du magazine Maclean's) et en ligne sur GrowthList.ca et CanadianBusiness.com , le classement GROWTH LIST classe les entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre d'affaires sur cinq ans; le classement STARTUP LIST classe quant à lui les jeunes entreprises canadiennes selon la croissance de leur chiffre d'affaires sur deux ans. Pour en savoir plus sur le classement, visitez le site GrowthList.ca.

À propos du CANADIAN BUSINESS

Fondé en 1928, le Canadian Business est la plus ancienne publication canadienne consacrée au domaine des affaires. Le magazine a contribué au succès de l'élite économique du Canada et, à travers le classement GROWTH LIST, il fait l'éloge du leadership, de l'innovation, des stratégies commerciales et des tactiques de gestion. Pour en savoir plus, consultez le site CanadianBusiness.com .

SOURCE Agendrix

Renseignements: Gabrielle Béland, Gestionnaire de communauté, [email protected]; Samuel Roy, Cofondateur, [email protected], 1 888.982.9307 #103

Liens connexes

agendrix.com