Agendrix met en place son conseil d'administration (CA) et annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs de renommée

C'est dans l'optique de maintenir la croissance soutenue de l'entreprise et de composer un conseil d'administration solide et diversifié que les actionnaires ont méticuleusement choisi ces trois nouveaux membres qui représentent chacun un atout distinctif pour Agendrix.

« Nous tenions à nous entourer de personnes dont le parcours et l'expertise seraient des compléments judicieux pour le développement d'Agendrix. Il était très important pour nous de nous assurer que les valeurs des nouveaux membres correspondent à celles de l'entreprise et des actionnaires. Nous voulions que les membres de notre CA puissent confronter nos idées et nous amener encore plus loin. » - Mathieu Allaire, PDG et cofondateur d'Agendrix.

Un CA diversifié pour une vision stratégique plus complète

Catherine Légaré (Ph. D. en psychologie) est une entrepreneure avant-gardiste et passionnée des nouvelles technologies. Elle est la fondatrice et présidente d'Academos, une application qui a connecté virtuellement plus de 150 000 jeunes en recherche de carrière à des mentors passionnés par leur métier. Madame Légaré est également cofondatrice et présidente d'Elo Mentorat, une plateforme numérique qui facilite le mentorat et le réseautage entre professionnels.

David Hervieux a fondé Devolutions, entreprise technologique qui connaît une croissance significative depuis 2010. C'est ainsi qu'il dirige aujourd'hui une équipe d'une centaine d'employés. Monsieur Hervieux est passionné de marketing numérique et possède une expertise en développement logiciel. Il a également été nommé PDG de l'année par l'Association québécoise des technologies et Investissement Québec.

Louis Mousseau (MBA, membre du Barreau de Québec) est un investisseur et gestionnaire passionné, ainsi qu'un coach chez Espace-Inc et District 3. Reconnu pour son leadership, Louis a occupé des postes de cadres au sein d'entreprises de technologie à divers stades de leur développement, dont Bell Canada, nStein, OpenText, k-eCommerce, mdf commerce et Softvoyage. Au cours de sa carrière, M. Mousseau a développé une expertise en matière de stratégie commerciale, développement des affaires, fusion et acquisition ainsi qu'en gestion des opérations.

À propos d'Agendrix

Fondée en 2015, l'entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 120 000 utilisateurs actifs dans quelque 10 000 milieux de travail. Agendrix se positionne comme chef de file au Québec en matière de gestion des horaires de travail, auprès des PME et compte parmi ses clients des grands noms tels que St-Hubert, Canac ou Chocolats Favoris. Agendrix a pour mission d'inspirer une gestion plus humaine en développant des technologies qui harmonisent les besoins de l'employeur et le respect de ses employés. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 35 employés. https://www.agendrix.com/fr/a-propos

SOURCE Agendrix

Renseignements: Andrée-Anne Blais-Auclair, Spécialiste de contenu RH, [email protected], 819 674-0996