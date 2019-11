Agendrix devient le fournisseur officiel des Rôtisseries St-Hubert en matière de gestion d'horaires

SHERBROOKE, QC, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Cette année, Agendrix est devenu le fournisseur officiel des Rôtisseries St-Hubert en matière de gestion d'horaires. La chaîne de restaurants se dote ainsi d'un logiciel simple et intuitif permettant à ses franchisés et opérateurs de combattre la pénurie de main-d'œuvre qui touche durement l'industrie.

Les entrepreneurs doivent adopter des initiatives de plus en plus compétitives pour attirer et retenir les employés. La direction des Rôtisseries St-Hubert tire son épingle du jeu en offrant à ses opérateurs et franchisés une solution technologique qui améliore la satisfaction des employés et qui optimise les opérations.

St-Hubert mise sur l'humain dans sa gestion

St-Hubert souhaite à la fois moderniser la gestion de la main-d'œuvre et favoriser sa fidélisation. La prémisse de cette initiative est que la satisfaction a un effet direct sur la rétention des employés. Par le fait même, St-Hubert vise à réduire le temps consacré à la gestion des horaires pour ainsi permettre aux gestionnaires en restaurant d'être plus disponibles pour servir leurs clients comme pour soutenir leur équipe.

« Chez St-Hubert, l'importance accordée à l'attraction, à la satisfaction et à la rétention des employés est capitale. L'industrie de la restauration fait face à une rareté de la main-d'œuvre sans précédent et nous tenions, les équipes de support opérationnel, notre réseau de restaurateurs et moi-même, à déployer tous les outils nécessaires à la proactivité et à l'optimisation des ressources disponibles aux gestionnaires en restaurants », déclare d'emblée Richard Scofield, Président des Rôtisseries St-Hubert.

Agendrix entre dans l'équation

« Nous sommes fiers de pouvoir aider ce fleuron de la restauration québécoise à travers un projet qui s'arrime parfaitement avec notre raison d'être. », commente Mathieu Allaire, directeur général d'Agendrix.

Remettre l'employé au coeur de la gestion passe, entre autres, par le respect de ses besoins. À cet égard, l'application Agendrix permet aux employés de St-Hubert de soumettre leurs contraintes d'heures et leurs demandes. Cette implication des employés permet aux gestionnaires d'avoir directement accès à l'information et d'en tenir compte lors de la création des horaires. Puisque tout se réalise en ligne et que chaque personne concernée est alertée lors de changements, les suivis se font automatiquement, minimisant les allers-retours et facilitant la rétroaction rapide. La gestion ainsi simplifiée facilite grandement la vie des gestionnaires et de leurs employés.

À long terme

L'objectif ultime est de répandre l'utilisation de l'application Agendrix à l'échelle des 125 restaurants St-Hubert. Actuellement, plus de 45 établissements de la chaîne en sont à différentes étapes du processus d'implantation.

« Le logiciel Agendrix a déjà fait ses preuves lors d'un test effectué dans certains de nos restaurants et j'ai confiance que son déploiement constitue un avantage significatif pour tous. » ajoute Richard Scofield.

À propos d'Agendrix : Agendrix vise à inspirer une gestion plus humaine en développant des technologies qui harmonisent les besoins de l'employeur et le respect de la vie personnelle des employés. Le logiciel de gestion d'employés aide les entreprises à améliorer la satisfaction et l'efficacité au travail en simplifiant la planification d'horaires, le suivi des feuilles de temps et la communication. Agendrix est une entreprise sherbrookoise fondée en 2015 qui compte actuellement une vingtaine d'employés. À ce jour, 70 000 personnes issues de 5000 milieux de travail différents utilisent l'application.

À propos du Groupe St-Hubert : Groupe St-Hubert compte plus de 10 000 employés répartis au sein de deux divisions : la restauration et l'alimentation. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert ltée comprend aujourd'hui 125 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. St-Hubert gère également la croissance de la bannière Harvey's au Québec ainsi que les 2 restaurants Taverne 1909 - signé St-Hubert. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert et aussi sous les autres marques de restaurant de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

Renseignements: Samuel Roy, VP Marketing et Cofondateur, sam@agendrix.com

