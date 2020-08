Agence canadienne de l'eau : Québec s'oppose à sa création, Catherine Fournier est rassurée

LONGUEUIL, QC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, se dit rassurée de l'opposition du gouvernement du Québec face à l'intention du gouvernement fédéral de créer une Agence canadienne de l'eau, signe de l'empiètement fédéral dans les champs de compétence du Québec.

Lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques mercredi soir, la députée de Marie-Victorin a questionné le ministre Benoit Charette : « Ça semble être passé sous le radar, mais le gouvernement fédéral a lancé une consultation sur la création d'une « agence canadienne de l'eau », qui vise la gestion de l'eau douce. Or, la gestion de l'eau est une compétence constitutionnelle du Québec. L'eau est notre plus grande richesse collective, à la source de notre hydroélectricité. Le ministre peut-il nous assurer qu'il va défendre les compétences du Québec en matière d'eau ? », a demandé la députée.

Rappelons que le ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, a reçu dans sa lettre de mandat du premier ministre Justin Trudeau la directive de créer une telle agence avec comme objectif de « trouver les meilleurs moyens de garantir que notre eau demeure propre et saine et que cette ressource est bien gérée ».

« Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j'ai eu un entretien téléphonique avec le ministre fédéral [de l'Environnement], qui a été l'occasion pour Québec de réitérer son opposition à la création de cette agence, a confirmé le ministre Charette. […] On tient à cette compétence qui est reconnue et qui revient au Québec ».

« Nous avons eu par la suite une rencontre, tous les ministres de l'Environnement du Canada avec le ministre fédéral, ce qui a aussi été une occasion pour moi devant le groupe de réitérer l'opposition du Québec à la formule proposée actuellement », a-t-il ajouté en conclusion.

La députée de Marie-Victorin s'est réjouie de la position de Québec dans le dossier et continuera de suivre le dossier de près au cours des prochains mois.

SOURCE Bureau de la députée de Marie-Victorin - Catherine Fournier

Renseignements: Louis-Philip Prévost, attaché de presse, Bureau de la députée de Marie-Victorin, 514 224-2530