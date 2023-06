Les solutions propulsées par la technologie aideront les personnes âgées à vieillir en santé.

TORONTO, le 8 juin 2023 /CNW/ - AGE-WELL, en collaboration avec le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF), finance 17 projets de recherche novateurs d'une durée d'un an dans le cadre du premier Programme de financement Catalyst pour le vieillissement en santé. Les projets permettront de faire avancer le nouveau programme collaboratif Vieillir en santé Canada grâce à des solutions technologiques qui améliorent la vie des Canadiens âgés de diverses populations.

Chaque projet comporte un plan de mobilisation des personnes âgées ou des aidants naturels dans le cadre de l'engagement à soutenir les personnes âgées dans tous les milieux où ils vivent.

Au total, les projets réunissent 30 chefs de projet et 28 stagiaires de 18 universités et centres de recherche canadiens répartis dans sept provinces. Le financement total de ces projets s'élève à plus de 800 000 $.

AGE-WELL et le RCSPF ont mis en place le programme Vieillir en santé Canada à l'automne 2022 pour mener des recherches sociales, technologiques et en soins de santé fondées sur des données probantes qui amélioreront l'expérience du vieillissement en santé des Canadiens âgés et de leurs partenaires de soins.

Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, déclare : « La recherche collaborative du programme Vieillir en santé Canada repose sur la conviction que la technologie est l'un des principaux catalyseurs pour prolonger considérablement la période de vieillissement en santé. Elle repose également sur le fait que, lorsque la technologie est associée à des innovations sociales et de soins de santé, elle peut accélérer les solutions qui ont une incidence réelle sur la vie des Canadiens âgés. Dans le cadre du Programme de financement Catalyst pour le vieillissement en santé de 2023, nous avons sélectionné des projets qui jettent les bases de la mission de Vieillir en santé Canada et qui s'appuient sur l'écosystème de recherche sur le vieillissement au Canada afin de transformer le vieillissement en santé tout au long de la vie des personnes âgées, tout en répondant aux besoins spécifiques des groupes sous-représentés. »

Le Programme de financement Catalyst pour le vieillissement en santé de 2023 comprend deux volets de financement spéciaux, l'un portant sur des projets axés sur des façons nouvelles et novatrices de prévenir, d'atténuer ou d'inverser la fragilité, et l'autre portant sur des projets qui concernent les groupes sous-représentés.

Le Dr John Muscedere, directeur scientifique et chef de la direction du RCSPF, déclare : « La fragilité est un problème important chez les personnes âgées, qui affecte leur capacité à se remettre d'une maladie ou d'une blessure et qui a une incidence sur leur quotidien et leur qualité de vie. Le RCSPF reconnaît l'importance des innovations sociales et de soins de santé complémentaires fondées sur la technologie pour aider à prévenir la fragilité et à soutenir le vieillissement en santé de tous les Canadiens. Nous sommes ravis de soutenir ces nouveaux projets financés dans le cadre de l'initiative Vieillir en santé Canada, qui permettront à un plus grand nombre de personnes âgées de diverses populations de bien vieillir jusqu'à la fin de leur vie. »

Les 17 projets de recherche couvrent les huit domaines de défi d'AGE-WELL. Chaque projet comporte un plan de mobilisation des personnes âgées et/ou des aidants naturels dans le cadre de l'engagement à soutenir les personnes âgées dans tous les milieux où ils vivent. Ces projets sur le vieillissement en santé représentent un large éventail de domaines de recherche tels que les technologies et les services visant à mieux répondre aux besoins des personnes vivant dans les régions rurales et éloignées. Les recherches contribueront, en outre, à éclairer les politiques et les pratiques en matière de santé de sorte qu'elles soient appropriées sur le plan culturel. Voici quelques exemples de projets :

Soins gériatriques virtuels pour les personnes âgées vivant avec le VIH : Ce projet de recherche constitue la première étape d'un programme de recherche plus vaste visant à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer conjointement des soins gériatriques virtuels culturellement adaptés à diverses populations de personnes âgées vivant avec le VIH afin d'améliorer la qualité des soins qu'ils reçoivent et leur bien-être de manière générale.

Ce projet de recherche constitue la première étape d'un programme de recherche plus vaste visant à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer conjointement des soins gériatriques virtuels culturellement adaptés à diverses populations de personnes âgées vivant avec le VIH afin d'améliorer la qualité des soins qu'ils reçoivent et leur bien-être de manière générale. Campagnes sur la santé adaptées aux populations autochtones et soutenues par la technologie : Ce projet portera sur la littératie en santé des populations autochtones et sur leur utilisation des technologies numériques de la santé. Une feuille de route sera rédigée par les Autochtones pour créer des approches numériques en matière de santé et soutenir les initiatives de santé chez les personnes âgées autochtones.

Ce projet portera sur la littératie en santé des populations autochtones et sur leur utilisation des technologies numériques de la santé. Une feuille de route sera rédigée par les Autochtones pour créer des approches numériques en matière de santé et soutenir les initiatives de santé chez les personnes âgées autochtones. Prévention de la fragilité grâce à la solution technologique FUSE-for-Frailty : La technologie FUSE-for-Frailty mobilisera les fournisseurs de soins de santé et les personnes âgées pour renforcer le système de biodétection à domicile existant afin de fournir une rétroaction personnalisée permettant aux personnes âgées de gérer elles-mêmes leurs comportements quotidiens (p. ex. activité physique et sommeil) et prévenir la fragilité.

La technologie FUSE-for-Frailty mobilisera les fournisseurs de soins de santé et les personnes âgées pour renforcer le système de biodétection à domicile existant afin de fournir une rétroaction personnalisée permettant aux personnes âgées de gérer elles-mêmes leurs comportements quotidiens (p. ex. activité physique et sommeil) et prévenir la fragilité. Application pour améliorer la qualité de vie des aidants naturels s'occupant de personnes atteintes de démence : L'équipe du projet recrutera des aidants naturels qui s'occupent de personnes atteintes de démence pour évaluer une nouvelle application de gestion du stress et des stratégies d'adaptation pour les aidants, afin d'améliorer leur qualité de vie globale.

L'équipe du projet recrutera des aidants naturels qui s'occupent de personnes atteintes de démence pour évaluer une nouvelle application de gestion du stress et des stratégies d'adaptation pour les aidants, afin d'améliorer leur qualité de vie globale. Conception et pratiques éthiques dans la recherche sur les technologies liées au vieillissement : Le projet vise à s'assurer que les chercheurs des technologies du vieillissement tiennent compte de l'aspect éthique dans les phases de conception et de développement. L'objectif est d'éclairer le développement de technologies plus efficaces et inclusives qui soutiennent le vieillissement en santé.

Consultez la liste complète des projets de recherche ici.

« Nous avons reçu un grand nombre de participations à notre appel de propositions pour le Programme de financement Catalyst pour le vieillissement en santé de 2023, ce qui montre que ce domaine de recherche est attractif, dynamique et interdisciplinaire », déclare M. Mihailidis. « Veillir en santé Canada est un projet de recherche collaboratif indispensable qui permettra aux chercheurs canadiens de travailler ensemble pour transformer le vieillissement en santé des personnes âgées et soutenir les aidants. »

Le programme Vieillir en santé Canada combine les efforts d'AGE-WELL sur l'élaboration et la validation de solutions technologiques pour la vie quotidienne et la prestation de soins dans tous les contextes et ceux du RCSPF sur la recherche clinique, la pratique et les changements de comportement dans l'ensemble de la collectivité, les soins de longue durée, les soins palliatifs, et les établissements de soins de fin de vie. Pour en savoir plus sur Vieillir en santé Canada, cliquez ici.

À propos de AGE-WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et génèrent des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca.

À propos du Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées :

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est le seul regroupement au Canada à se consacrer à l'amélioration des soins destinés aux Canadiens âgés et fragilisés et du soutien offert à leur famille et leurs aidants. Le réseau travaille à mieux faire reconnaître la fragilisation et à en favoriser l'évaluation, à enrichir les connaissances pour mieux éclairer les décisions, à faire évoluer la pratique à la lumière de faits probants, à former la prochaine génération de professionnels de la santé et de scientifiques, à catalyser le changement dans le réseau canadien des services sociaux et de santé, et à toujours solliciter la participation des personnes âgées et de leurs partenaires de soins. Le RCSPF a été fondé en 2013 dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence financé par le gouvernement fédéral. https://www.cfn-nce.ca/fr/

