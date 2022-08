TORONTO, le 17 août 2022 /CNW/ - Les lauréats de l'édition de 2022 du prix Entrepreneur émergent d'AGE-WELL sont Liam Maaskant, co-créateur d'un déambulateur doté d'un siège élévateur offrant aux personnes âgées une indépendance accrue à domicile, et Anika Munn, co-créatrice d'un système de surveillance intelligente aidant les personnes âgées à se sentir en sécurité et à l'aise dans différents milieux de vie.

Liam Maaskant est cofondateur d’Axtion Independence Mobility Inc. et lauréat du prix Entrepreneur émergent d’AGE-WELL. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE)) Anika Munn est cofondatrice de LivingSafe et lauréate du prix Entrepreneur émergent d’AGE-WELL. (Groupe CNW/Le Réseau de Centres d'excellence AGE-WELL (RCE))

Le prix Entrepreneur émergent d'AGE-WELL appuie le développement d'entrepreneurs émergents afin de créer et de faire croître une entreprise en démarrage novatrice ayant des répercussions sociales et économiques potentielles au Canada. L'innovation doit répondre à l'un des 8 domaines de défi d'AGE-WELL et pouvoir avoir une incidence positive concrète sur la vie des personnes âgées et des aidants naturels.

Ce prix vise à donner à un nouvel entrepreneur les ressources financières, le mentorat et la formation dont il a besoin pendant qu'il travaille à concrétiser ses idées et à les mettre en œuvre rapidement auprès de personnes âgées et d'aidants naturels. Le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) a fourni un supplément en espèces de 5000 $ à chaque lauréat, ce qui a porté la valeur totale de la bourse salariale à 30 000 $ pour chaque lauréat.

Liam Maaskant a récemment obtenu son diplôme en génie mécanique de l'Université Dalhousie. En tant que cofondateur d'Axtion Independence Mobility Inc., il travaille à l'élaboration d'une solution qui amplifierait la fonctionnalité du déambulateur en ajoutant à son siège un moteur, ce qui permet de l'élever et de l'abaisser. Cet appareil vise à réduire le risque de chute pour les personnes âgées lorsqu'elles effectuent leurs activités quotidiennes, comme utiliser un tiroir de cuisine plus bas, s'asseoir sur le divan ou arroser les plates-bandes.

« Nous avons conçu notre solution pour aider les personnes âgées à vivre à domicile plus longtemps et de façon plus digne grâce à un outil leur permettant de rester actives et de pratiquer les activités qu'elles aiment, a déclaré M. Maaskant. En tant que nouveau diplômé, je suis extrêmement honoré et heureux de recevoir ce prix. Il me permettra de travailler à temps plein pour rendre disponible notre appareil aux personnes qui en ont besoin. »

Anika Munn termine sa maîtrise en santé publique à l'Université de la Saskatchewan. Elle est cofondatrice de LivingSafe, une entreprise en démarrage qui met au point un système de surveillance intelligente visant à assurer la sécurité des personnes âgées en offrant à leurs aidants naturels des données sur leur état physique (comme leurs signes vitaux) et des alertes, dans le cas où un proche errerait pendant la nuit, par exemple.

« Je suis honorée de recevoir ce prix et ravie d'avoir l'occasion de collaborer au sein du réseau national d'AGE-WELL, ce qui contribuera à notre croissance générale, a déclaré Mme Munn. Notre solution vise à éliminer de nombreuses craintes en matière de santé et de sécurité afin que les personnes âgées puissent vivre plus confortablement, voire continuer de vivre à domicile plus longtemps. »

« Habiliter et soutenir les entrepreneurs émergents, et agir à titre de mentor pour ces derniers, fait partie de l'engagement d'AGE-WELL à stimuler la mise en œuvre de produits technologiques qui profitent aux personnes âgées et à leurs aidants naturels, et qui génèrent des retombées économiques pour les Canadiens », a rappelé Alex Mihailidis, directeur scientifique et chef de la direction d'AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. « Félicitations aux lauréats exceptionnels de cette année qui incarnent le désir réel de changer la donne et l'esprit d'innovation dans le secteur canadien en croissance de la technologie et du vieillissement. Nous accueillons ces entrepreneurs émergents dans notre réseau avec toute l'expertise et les ressources qu'il a à offrir, et nous sommes heureux de commencer à travailler en partenariat avec eux pour distribuer leurs innovations à la plus grande échelle possible, ce qui aura une incidence réelle pour les Canadiens. »

« La mission globale du CABHI est de promouvoir des solutions novatrices afin d'aider les personnes âgées à vivre la meilleure vie possible. Les entrepreneurs émergents d'AGE-WELL de cette année incarnent parfaitement cette mission en offrant des solutions essentielles pour aider les gens à conserver leur indépendance et à bien vieillir à la maison », a déclaré Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI. « Lorsque des entreprises comme celles-ci réussissent, la qualité de vie de personnes âgées s'améliore. Ainsi, en plus de notre contribution en espèces, les lauréats recevront un accès à la vaste gamme de services d'innovation du CABHI et à notre réseau national et international de scientifiques et de partenaires en validation, en investissement et en distribution, qui sont tous présents pour soutenir ces entrepreneurs créatifs dans l'accélération de l'étendue, de l'échelle et de la réussite de leur entreprise. »

Au sujet d'AGE‑WELL :

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pan-canadien vise à rassembler une communauté de chercheurs, d'adultes âgés, d'aidants naturels, d'organismes partenaires et de futurs chefs de file pour accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Depuis sept ans, AGE-WELL est un catalyseur de l'innovation technologique qui aide les Canadiens âgés à mener une vie saine, indépendante et active, tout en faisant progresser le secteur canadien de la technologie du vieillissement. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/fr/accueil

