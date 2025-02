L'accord d'approvisionnement permet de renouveler la gamme de tracteurs utilitaires Massey Ferguson

DULUTH, Géorgie et TREVIGLIO, Italie, 11 février 2025 /CNW/ - AGCO Corporation (NYSE : AGCO), un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, et SDF, l'un des principaux constructeurs mondiaux de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de tracteurs électriques autonomes et de moteurs diesel, ont signé un accord d'approvisionnement qui offrira aux agriculteurs une gamme simplifiée de tracteurs de faible et moyenne puissance pour la marque Massey Ferguson d'AGCO, leader du marché. À partir du milieu de l'année 2025, le spécialiste des tracteurs SDF produira des tracteurs exclusifs d'une puissance maximale de 85 chevaux pour la plupart des marchés mondiaux.

« L'approche Farmer-First d'AGCO et de Massey Ferguson est centrée sur la création d'une expérience toujours exceptionnelle pour nos agriculteurs, a déclaré Luis Felli, vice-président principal et directeur général de Massey Ferguson. « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir un partenaire comme SDF qui partage notre passion pour le service aux agriculteurs du monde entier. « Ce partenariat renforcera la position de Massey Ferguson sur le segment des tracteurs de faible à moyenne puissance à l'échelle mondiale, ce qui nous permettra de fournir à un plus grand nombre d'agriculteurs des équipements simples, fiables et de haute qualité pour stimuler leur productivité et maximiser leurs profits. »

La nouvelle gamme de produits sera offerte avec diverses options de groupe motopropulseur pour répondre aux divers besoins des clients et des marchés. AGCO s'attend à ce que la nouvelle gamme Massey Ferguson contribue à accroître la part de marché dans le segment des tracteurs d'une puissance maximale de 85 chevaux.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord, qui souligne l'efficacité du système de production verticalement intégré de SDF dans toutes nos installations », a déclaré Alessandro Maritano, directeur commercial de SDF. « Cela confirme la valeur de notre expertise et de notre savoir-faire internes en matière de conception et de fabrication de composants de base exclusifs, gage d'excellence et d'innovation dans le monde entier. »

Les deux entreprises se sont fixé des objectifs ambitieux pour ce partenariat, à savoir :

Accroître la satisfaction et la fidélité des clients dans toutes les régions, en tirant parti de l'expertise et des capacités communes de Massey Ferguson et de SDF pour répondre aux besoins des agriculteurs.

et de SDF pour répondre aux besoins des agriculteurs. Favoriser une croissance rentable en tirant parti des meilleurs coûts de fabrication, d'une production de haute qualité et d'économies d'échelle.

Le réseau de distribution mondial de Massey Ferguson commencera à passer aux nouvelles offres à la mi-2025, selon une approche progressive dans la plupart des régions du monde.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre de la valeur aux agriculteurs et aux clients des fabricants d'équipement d'origine grâce à son portefeuille de marques différenciées qui comprend des marques de premier plan telles que Fendt®, Massey Ferguson®, PTx et Valtra®. La gamme complète d'équipements, de solutions et de services agricoles intelligents d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir notre monde de façon durable. Fondée en 1990 et ayant son siège social à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a enregistré des ventes nettes d'environ 11,7 milliards de dollars en 2024. Pour en savoir plus, consultez le site www.agcocorp.com.

À propos de SDF

SDF est une multinationale italienne basée à Treviglio (Bergame, Italie), qui figure parmi les leaders mondiaux de la production de tracteurs, de machines de récolte agricole, de tracteurs électriques autonomes et de moteurs diesel. SDF distribue ses produits sous les marques SAME, DEUTZ-FAHR, Hürlimann, Grégoire et VitiBot. La gamme de tracteurs couvre une plage de puissance allant de 25 à 336 ch. En près d'un siècle d'histoire, SDF a contribué de manière significative à la mécanisation du secteur agricole, en menant une trajectoire d'expansion internationale réussie et en étant un moteur de la transformation numérique de l'agriculture. Aujourd'hui, SDF produit des « tracteurs intelligents » conçus pour accroître l'efficacité opérationnelle et la productivité en mettant l'accent sur l'agriculture 4.0. SDF peut compter sur 8 sites de production, 14 filiales de vente, 2 coentreprises, 155 importateurs et plus de 3 100 concessionnaires et elle emploie plus de 4 400 personnes dans le monde. En 2023, la Société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,031 milliards d'euros et un BAIIA de 15,9 %. www.sdfgroup.com

