MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives (« AGA »), chef de file au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurances collectives sur mesure, est fière d'annoncer un important partenariat technologique avec Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») jusqu'en 2025.

Ce partenariat couvre un éventail d'échange de services, puisque, en plus d'agir à titre de conseiller en avantages sociaux pour Alithya, AGA administre ses régimes d'assurances collectives au Canada.

Regroupement des données et portail adhérents modernisé

À la poursuite de l'innovation et de l'excellence dans ses processus d'affaires, AGA assurances collectives a confié à Alithya le mandat de lui proposer une solution qui regroupe toutes les données de ses clients et administrateurs, en plus d'un portail modernisé pour ses adhérents. Ce partenariat avec Alithya s'inscrit donc dans une vision d'avenir qui s'appuie sur l'efficacité, la performance et la croissance.

AGA assurances collectives dispose d'une grande quantité d'informations qui peuvent aider les administrateurs de régimes à prendre des décisions pour mieux gérer les coûts. Tout repose sur la collecte, l'analyse, le traitement et la sécurité de ces informations. Fruit d'une réflexion stratégique répondant à des enjeux d'affaires complexes, le partenariat avec Alithya est une occasion pour AGA de déployer une base de données de plus grande capacité et d'utiliser un langage plus performant.

« L'engagement d'AGA, « En faire plus pour chaque client », repose sur le développement de solutions innovantes. Voilà ce qui nous motive à appliquer les meilleures pratiques pour soutenir notre transformation numérique en cours, affirme Chantal Dufresne, vice-présidente principale, Finances et opérations, chez AGA. Nous cherchions des solutions concrètes, accessibles et efficaces, qui répondent aux besoins particuliers de notre industrie réglementée. Les experts d'Alithya ont donc été sélectionnés pour nous accompagner au cours des cinq prochaines années de façon à offrir une expérience renouvelée à nos clients. »

Forte expertise en modernisation des applications centrales

« Alithya possède une forte expertise dans la modernisation des applications centrales, si importantes pour plusieurs de nos clients afin de mener à bien leurs activités, explique Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques chez Alithya. Ce partenariat permettra à AGA de bénéficier de l'expertise du Centre de solutions numériques d'Alithya (CSNA), l'un des centres spécialisés dans la transformation et la modernisation de systèmes les plus importants au Canada. »

En plus d'une application sur mesure, AGA bénéficiera donc du coaching des gestionnaires de produits, du coaching Agile stratégique ainsi que du soutien en conception, planification et exécution. Aussi, l'approche du CSNA en cybersécurité procurera à AGA un équilibre entre exploitation des innovations et sécurité des données clients.

À propos d'AGA assurances collectives

AGA assurances collectives, numéro 1 au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, se spécialise également en régimes de rentes collectives. Depuis plus de 40 ans et grâce à ses outils novateurs et son service à la clientèle hors pair, AGA assurances collectives soutient plus de 1 200 clients dans la gestion de leurs assurances collectives et tout près de 40 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements de soins médicaux, dentaires et autres soins.

