MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - AGA assurances collectives en partenariat avec Novacap, est fière d'annoncer l'acquisition de PPI Collectif, incluant ses filiales Assurance Collective Agile et BenefitsMyWay. PPI Collectif était une filiale de l'agent général PPI, propriété de iA Groupe financier. Grâce à cette acquisition, AGA, qui a son siège social à Montréal, devient l'un des plus grands cabinets en assurance et rentes collectives au Canada, avec des bureaux à Québec, Montréal, Kitchener, Edmonton, Calgary et St-John (NB), et environ 180 employés à travers le pays. Les activités de PPI Collectif se poursuivront dorénavant sous la bannière d'AGA assurances collectives.

Cette acquisition permet d'ajouter au portefeuille de produits et services d'AGA les innovations en matière d'assurances collectives développées par PPI Collectif et de donner un nouvel élan à sa croissance. De plus, l'entreprise combinée profitera d'une plateforme numérique des plus performantes et du service AGA+PLUS, unique à AGA, qui permet une gestion simple, flexible et économique des régimes d'assurances collectives.

« C'est une excellente nouvelle pour AGA mais aussi pour l'équipe et la clientèle de PPI Collectif, qui bénéficieront d'un soutien accru de la part de nos ressources dans tous les domaines d'expertise. Nous sommes très heureux d'accueillir Ed Hofstede, qui dirigera les activités hors Québec d'AGA à titre de vice-président, ainsi que tout le personnel de PPI Collectif dans notre grande famille. Cette acquisition nous permet à la fois de consolider notre position de tête dans le marché du Québec et de faire une avancée importante dans le reste du Canada avec la possibilité, pour des milliers de clients, d'accéder à notre portefeuille combiné de produits et services. », se réjouit Martin Papillon, président-directeur général d'AGA.

« Cette transaction permet à PPI de se concentrer sur ses activités principales, soit les assurances vie et santé, et de mieux soutenir les courtiers. », affirme Jim Virtue, président et chef des opérations de PPI Management. « L'équipe de PPI Benefits a aujourd'hui une occasion exceptionnelle de croître et de relever de nouveaux défis avec AGA. »

À propos d'AGA assurances collectives

Chef de fil au Québec dans l'élaboration et l'administration de régimes d'assurance collective sur mesure, AGA se spécialise également en régimes de rentes collectives et devient, avec cette transaction, l'un des plus grands joueurs en matière d'avantages sociaux au pays. Fondée il y a plus de 40 ans, AGA assurances collectives compte aujourd'hui plus de 2 500 clients, soutient près de 100 000 adhérents dans la gestion et l'adjudication de leurs demandes de règlements, totalise plus de 370 M$ de primes et 310 M$ d'actifs en rentes collectives. Pour en savoir plus, consultez aga.ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap possède les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez novacap.ca

À propos de PPI

PPI procure à ses conseillers et à leurs clients tout ce dont ils ont besoin pour mettre en place des solutions financières novatrices. Société de commercialisation de services financiers, PPI propose une expertise spécialisée, notamment en actuariat et en fiscalité, dans tous les aspects de l'assurance vie, plus particulièrement dans la conception et l'application personnalisée des produits d'assurances. Depuis 1978, PPI offre un service de planification successorale et un soutien technique de grande qualité aux conseillers qui aident les Canadiens à se planifier un avenir prospère.

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Martin Papillon, PDG, AGA assurances collectives, 514 935-5444, [email protected]; Yasmine Sardouk, Novacap, 450 651-5000, [email protected]; Barbara Elder, PPI, 416 915-2940, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca