SAN FRANCISCO, 20 octobre 2020 /CNW/ - Afterpay (ASX:APT), le chef de file des paiements « Achetez maintenant, payez plus tard » et Westpac ont conclu un accord de collaboration pour faciliter le lancement de comptes d'épargne et d'outils de gestion de l'encaisse pour les clients australiens.

Les nouveaux services de gestion monétaire, facilités par la nouvelle plateforme de banque numérique en tant que service de Westpac, compléteront le modèle d'affaires existant d'Afterpay en offrant d'autres options, axées sur le client, que les produits bancaires traditionnels.

Proposées dès l'exercice financier 2021, les nouvelles offres reproduiront la simplicité et la transparence du service Afterpay existant et permettront aux clients de mieux gérer leur budget, et de vivre une expérience utilisateur numérique efficace et transparente.

Par la suite, les clients pourront utiliser leur nouveau compte d'épargne pour traiter la majorité de leurs activités de gestion monétaire, y compris le paiement de factures, le retrait de liquidités et la budgétisation. D'autres services et outils seront mis en place au fil du temps pour procurer encore plus d'avantages aux clients.

Le lien entre les nouveaux services et le compte Afterpay existant d'un utilisateur permettra de mieux comprendre comment les clients préfèrent gérer leurs finances, quels sont leurs objectifs d'épargne et comment un comportement responsable en matière de dépenses peut être encouragé et récompensé.

Ces aperçus offriront également une expérience utilisateur plus personnalisée et des échanges plus avantageux entre les consommateurs et les détaillants grâce à la plateforme Afterpay.

La plateforme de la banque numérique Westpac comme service fait appel à la technologie d'origine infonuagique de 10x Future Technologies. Le fait d'être le fournisseur par défaut de ce service « achetez maintenant, payez plus tard » maintenant intégré à cette technologie mondiale en Australie aidera Afterpay à mettre en œuvre ces améliorations de plateforme dans toutes les régions.

En tirant parti de la technologie évolutive à l'échelle mondiale et de l'infrastructure bancaire et réglementaire connexe, Afterpay peut concevoir, élaborer et fournir des services supplémentaires aux clients, sans s'éloigner de son modèle d'affaires unique et centré sur le client, et en demeurant propriétaire de son interaction et de ses relations avec la clientèle.

La collaboration apporte également des avantages en matière d'efficacité aux activités existantes d'Afterpay du point de vue de la gestion des risques et des coûts de traitement, et peut amener de nouvelles sources de revenus au fil du temps, sans nécessité d'élaborer de nouveaux produits bancaires ou de crédit traditionnels.

Anthony Eisen, président-directeur général d'Afterpay, a déclaré :

« Le lancement de comptes d'épargne et d'outils de budgétisation offre de nouveaux avantages à la clientèle, s'appuyant sur notre principe fondamental qui consiste à encourager les dépenses responsables et à favoriser le bien-être financier.

« En approfondissant nos relations avec nos clients, nous pourrons mieux comprendre comment ils préfèrent gérer leurs finances et mieux comprendre leurs objectifs d'épargne. Cela nous permettra de les aider plus efficacement à établir un budget et à éviter les pièges de la dette.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti de la plateforme bancaire en tant que service pour offrir aux clients une façon différente de gérer leurs finances, sans dépendre des services bancaires traditionnels. Nous saluons la prévoyance de Westpac dans la mise en place de cette plateforme numérique novatrice et nous saluons son désir de s'associer avec Afterpay pour répondre aux besoins en évolution d'une puissante nouvelle génération de clients. »

Le président-directeur général de Westpac, Peter King, a affirmé :

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir notre banque numérique en tant que service à Afterpay, l'une des sociétés d'innovations en technologie financière les plus prolifiques d'Australie. Cette collaboration reflète notre stratégie visant à répondre aux besoins en constante évolution des clients et démontre notre désir de nous associer à des modèles d'affaires différenciés qui offrent aux consommateurs d'autres façons de dépenser et de gérer leurs finances.

« Nous nous réjouissons à l'idée de lancer notre plateforme au deuxième trimestre avec Afterpay et nous continuerons de travailler ensemble pour trouver des façons pour faire en sorte que notre partenariat offre une valeur ajoutée aux consommateurs. »

Lee Hatton, vice-président exécutif, Nouvelles plateformes d'Afterpay a déclaré :

« L'élargissement de l'écosystème d'Afterpay pour y inclure de nouveaux outils et produits de gestion financière nous permet de tirer parti de nos connaissances afin d'offrir des solutions novatrices qui répondent aux besoins de nos clients, en les aidant à prendre des décisions financières plus éclairées, et nous distingue davantage des produits de crédit traditionnels.

« Cette collaboration accélère la capacité d'Afterpay à mettre en marché ces nouvelles offres aux clients, de sorte que nous pouvons tirer parti de l'infrastructure bancaire et des fondements réglementaires établis pour élaborer et offrir de nouveaux services et des résultats plus positifs à nos clients.

« Grâce à la technologie fondamentale de pointe qui existe dans le monde aujourd'hui, nous sommes bien placés pour offrir ces services à plus de 10 millions de clients à l'échelle mondiale. Cela signifie également que nous pouvons continuer à innover plus rapidement et à offrir des avantages plus importants aux clients et aux détaillants tout en demeurant fidèles à nos valeurs fondamentales. »

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay Limited (ASX : APT) transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients de recevoir des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements, toujours sans intérêt. Le service est entièrement gratuit pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de façon responsable sans avoir à payer d'intérêts ni de frais ou d'avoir des dettes pendant longtemps. Au 30 juin 2020, Afterpay est offert par plus de 55 400 des détaillants les plus populaires au monde, et plus de 9,9 millions de clients actifs dans le monde s'en servent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1224081/Afterpay_Mint_Logo.jpg

SOURCE Afterpay

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Relations avec les investisseurs : Marie Festa, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, [email protected], personne-ressource, États-Unis : Amanda Pires, vice-présidente, Communications internationales, [email protected], http://afterpay.com

Liens connexes

http://afterpay.com