HUDSON, QC, le 3 mai 2024 /CNW/ - La Ville d'Hudson désire informer la population qu'elle se voit dans l'obligation de fermer la plage de Sandy Beach pour la période estivale 2024. Les sentiers permettant d'accéder à cette plage se trouvent actuellement sur une propriété privée qui n'est malheureusement plus accessible au grand public.

La Ville d'Hudson doit maintenant évaluer tous les scénarios possibles afin de redonner un accès à la plage, en tout respect des normes environnementales. En effet, considérant que le nouveau sentier pédestre sera aménagé dans un milieu écologique sensible (bande riveraine, milieux humides, boisé dense), plusieurs étapes devront donc être réalisées avant que la population ne puisse avoir accès de nouveau à la plage.

En conséquence, la Ville a déjà commencé à travailler sur une solution permanente afin de permettre l'accès à cette plage. En effet, afin d'assurer un passage conforme à la réglementation le plus rapidement possible, la Ville a confié un mandat à l'entreprise SAGIE inc. afin de réaliser la caractérisation du milieu, et de faire des recommandations pour rendre conforme l'aménagement du sentier. À cet effet, selon Gérald Renaud, conseiller principal chez SAGIE inc., « l'espace ciblé par le projet de relocalisation d'un tronçon du sentier de la plage Sandy Beach est un milieu riverain de la rivière des Outaouais soumis à un contrôle par la réglementation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Ce contrôle passe par l'étude des caractéristiques écologiques (faune, flore et habitat) et hydriques (littoral, rive et zone inondable), lesquelles permettront d'établir si le projet doit ou non faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du ministère ».

Une fois ces recommandations reçues, un contrat sera octroyé pour la préparation des plans et devis des nouveaux aménagements. Le concept retenu et les travaux prévus devront par la suite être soumis au ministère de l'Environnement pour approbation. Ce n'est qu'une fois l'approbation du ministère confirmée que la Ville pourra procéder à l'attribution d'un mandat et procéder à la configuration du sentier. Il s'agit d'une étape prévue à la Loi qui occasionnera évidemment certains retards.

Compte tenu de la situation, la Ville prévoit de mettre en place des mesures qui assurent le respect de la propriété privée. Ainsi, lors de sa séance régulière du 6 mai prochain, le conseil municipal sera saisi d'un projet de règlement afin d'interdire le stationnement aux abords des anciens accès à la plage.

La Ville prévoit également procéder à un affichage aux abords du site afin d'informer la population de sa fermeture. En contrepartie, la Ville affichera d'autres activités qui sont proposées aux visiteurs. En effet, Hudson a beaucoup à offrir au niveau du tourisme et elle entend mettre en valeur ses attractions auprès des visiteurs.

Il est présentement impossible d'avancer une date pour la réouverture de la plage, la Ville ne contrôlant pas les délais liés aux étapes sous la responsabilité d'autres partenaires, dont le ministère de l'Environnement qui doit approuver la mise en place d'un nouveau sentier.

La Ville remercie la population de respecter la nouvelle signalisation qui sera en place et de contribuer à protéger un site écologique de valeur indéniable.

SOURCE Ville d’Hudson

Renseignements: Personne-ressource (Ville d'Hudson) : Laura McCaffrey, Cellulaire: 514-884-5010, Courriel: [email protected]; Cabinet de Relations publiques NATIONAL : Justin Meloche, Cellulaire: 514 995-9704, Courriel: [email protected]