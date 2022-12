BAODING, Chine, 14 décembre 2022 /CNW/ -- Le 11 décembre, les finales du World Tour HSBC BWF 2022 ont pris fin. En tant que partenaire officiel, GWM a défendu le concept de la protection de l'environnement et des faibles émissions de carbone. GWM a ainsi fourni des modèles de véhicules à énergie nouvelle en tant que véhicules officiels du tournoi comme les modèles HAVAL H6 PHEV et HEV.

Afin d’accélérer la transformation vers de faibles émissions de carbone, GWM soutient les finales du World Tour HSBC BWF 2022 avec des véhicules à énergie nouvelle (VEN). (PRNewsfoto/GWM)

À l'extérieur du gymnase Nimibutr de Bangkok, en Thaïlande, GWM avait installé un stand pour proposer de nombreuses activités intéressantes et interactives au public, qui pouvait ainsi profiter également du charme du badminton et de l'ambiance chaleureuse du site de compétition. Les HAVAL H6 à énergie nouvelle exposés ont également attiré un grand nombre de visiteurs. Les visiteurs du site ont grandement apprécié le modèle pour son aspect novateur et pour ses fonctions intelligentes.

Depuis son lancement en Thaïlande en juin dernier, le HAVAL H6 à énergie nouvelle a été très bien accueilli par ses utilisateurs locaux. En date de novembre dernier, le véhicule occupait depuis 15 mois une place prépondérante sur le marché des VUS compacts. En octobre dernier, le HAVAL H6 PHEV a été officiellement commercialisé en Thaïlande, avec des commandes qui ont dépassé les 1 000 véhicules en à peine 40 minutes. À l'occasion de l'International Motor Expo de novembre dernier en Thaïlande, GWM a lancé la version 2023 améliorée du H6 HEV, qui offre aux utilisateurs une expérience plus diversifiée dans le domaine des véhicules intelligents tout en assurant une efficacité et une protection environnementale supérieures.

Le HAVAL H6 à énergie nouvelle est un véhicule hybride robuste dérivé du modèle H6 et basé sur le savoir de GWM en matière de demande de produits à énergie nouvelle. Le HAVAL H6, en tant que modèle vendu internationalement, est devenu un produit stratégique de GWM afin d'acquérir une part du marché mondial, car la popularité de ce véhicule n'a pas faibli depuis son lancement dix ans auparavant. Outre la Thaïlande, le HAVAL H6 est également commercialisé en Afrique du Sud, en Australie, au Brésil, au Moyen-Orient et dans d'autres pays et régions, ce qui lui a valu reconnaissance et popularité de ses utilisateurs locaux. Au cours des dix dernières années depuis son lancement, le HAVAL H6 a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde.

Afin de répondre aux besoins divergents des utilisateurs du monde entier, GWM continue également d'approfondir les mises à niveau de ses produits. À l'heure actuelle, le HAVAL H6 en est à sa 3e génération qui comprend des améliorations en matière d'intelligence, de sécurité et de puissance. De plus, GWM a continuellement élargi son offre de véhicules alimentés aux nouvelles énergies sur le marché mondial. Les versions VHR et hybrides du HAVAL H6 sont commercialisées sur de nombreux marchés, ce qui offre aux utilisateurs du monde entier une expérience de conduite plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement.

Les deux modèles sont équipés d'un moteur L.E.M.O.N. DHT, une technologie hybride développée de manière indépendante par GWM. Grâce à la coopération étroite entre leur moteur hybride couplé à un système hybride à deux moteurs dans différents scénarios, ces deux véhicules électriques hybrides peuvent répondre aux besoins des utilisateurs qui ont besoin de véhicules dotés d'une longue autonomie, d'une grande efficacité et de hautes performances.

À l'avenir, GWM a l'intention de lancer davantage de produits de grande qualité sur les marchés mondiaux afin d'offrir une expérience de conduite plus intelligente et plus respectueuse de l'environnement aux utilisateurs.

