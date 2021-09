Affaire Mamadi III Fara Camara - Analyse du rapport et des recommandations

QUÉBEC, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a pris acte du rapport d'enquête du juge de la Cour supérieure du Québec, M. Louis Dionne, à propos des circonstances entourant les événements ayant mené à l'arrestation et au dépôt d'accusations à l'endroit de M. Mamadi III Fara Camara ainsi qu'à sa détention.

Le rapport, qui peut être consulté dans le site Internet du ministère de la Sécurité publique (MSP), contient dix-huit recommandations. Douze d'entre elles s'adressent au Service de police de la Ville de Montréal et deux s'adressent à l'École nationale de police du Québec. Les quatre autres concernent spécifiquement le MSP et rejoignent les recommandations émanant du Comité consultatif sur la réalité policière, déposé au printemps 2021. Elles réitèrent l'importance de la formation continue pour les patrouilleurs, les enquêteurs et les superviseurs d'enquête.

Citation :

« Je saisis l'occasion qui m'est donnée de remercier le juge Dionne pour ce rapport rigoureux. Je tiens aussi à rassurer nos concitoyens : mon ministère est déjà à l'œuvre pour donner suite aux recommandations du Comité consultatif sur la réalité policière et prendra en considération les conclusions du juge Dionne qui le concernent. Nous travaillons sans relâche, de concert avec nos partenaires, pour assurer en tout temps la sécurité de notre population, avec toute la rigueur qu'impose le rôle fondamental et central que nous jouons. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le 9 février 2021, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a annoncé la tenue d'une enquête pour faire la lumière sur les événements ayant mené à l'arrestation et au dépôt d'accusations à l'endroit de Mamadi III Fara Camara ainsi qu'à sa détention.

Le juge Louis Dionne a notamment reçu le mandat de mener une enquête sur le Service de police de la Ville de Montréal afin de valider la pertinence des actions prises par les policiers en fonction du cadre légal et des pratiques reconnues.

a notamment reçu le mandat de mener une enquête sur le Service de police de la Ville de Montréal afin de valider la pertinence des actions prises par les policiers en fonction du cadre légal et des pratiques reconnues. La ministre de la Sécurité publique de même que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ont reçu le rapport du juge Dionne.

En raison des processus judiciaires en cours, la version du rapport rendue publique aujourd'hui a été caviardée afin d'éviter toute interférence ou influence.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]