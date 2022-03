Affaire Carpentier - Le gouvernement du Québec ordonne la tenue d'une enquête publique

QUÉBEC, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a demandé à la coroner en chef ce matin, Me Pascale Descary, conformément à l'article 106 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (RLRQ, chapitre R-0.2), d'ordonner la tenue d'une enquête publique sur les faits relatifs aux décès tragiques des trois membres de la famille Carpentier survenus à l'été 2020.

Citation :

« Considérant les circonstances entourant les décès de Norah et de Romy Carpentier ainsi que de leur père, Martin Carpentier, la tenue d'une enquête publique permettra, je l'espère, de faire toute la lumière sur ce terrible drame. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Les événements ont eu lieu à Saint-Apollinaire , sur la rive sud de Québec.

, sur la rive sud de Québec. Les décès des filles Carpentier et de leur père seraient survenus le 9 juillet 2020.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Alexandre Lahaie, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 514 560-0244; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]