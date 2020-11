Aerovirus Technologies inc. (AvT) de St-Hyacinthe met au point un tout premier appareil de détection des virus en temps réel, le Aerovirus 1, pour lutter contre la COVID-19

ST-HYACINTHE, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Il aura fallu près de 10 ans de multiples recherches pour en arriver à la création de ce nouvel appareil de détection en temps réel, appelé Aerovirus 1, qui s'appuie sur l'utilisation d'anticorps synthétiques (aptamers) pour la prévention des maladies respiratoires causées par les aéropathogènes; ces virus et bactéries qui se retrouvent dans l'air et qui sont à la source des divers types de contamination dans les populations animales, à prime abord, et qui, à divers degrés, engendrent des impacts nocifs sur la santé humaine. Ce phénomène de « transfection » de l'animal à l'homme est reconnu comme étant à la base des épidémies observées chez l'homme.