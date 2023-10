Aero-Shield Capital, Inc. renouvelle et élargit son contrat d'entretien et de soutien pour les groupes auxiliaires de bord (APU)

CHICAGO, 29 septembre 2023 /CNW/ - Aero-Shield Capital, Inc., important fournisseur de services de gestion de l'entretien et de soutien pour les pièces de rechange dans l'industrie de l'aviation, est heureux d'annoncer le renouvellement et l'élargissement du contrat d'entretien et de soutien des groupes auxiliaires de bord (APU). Cette étape importante renforce l'engagement d'Aero-Shield à offrir des services hors pair de gestion de l'entretien et de soutien pour les pièces de rechange au sein de l'industrie de l'aviation.

En vertu de cette entente renouvelée, Aero-Shield Capital, Inc. continuera d'offrir un soutien exceptionnel aux APU de Pratt & Whitney et de Honeywell. En plus des Boeing 747-400/800, 757, 767 et 777, plusieurs exploitants d'Airbus A320 et de Boeing 737-NG/Max ont conclu un accord avec Aero-Shield.

Le plus récent contrat d'entretien et de soutien comprend des services complets, dont Aero-Shield assumera la responsabilité du soutien à la location de pièces de rechange, de la gestion des réparations et du soutien de la liste minimale d'équipement (LME) de l'entretien en ligne. Ces améliorations soulignent davantage la détermination d'Aero-Shield à offrir des solutions de bout en bout adaptées aux besoins uniques de ses partenaires.

Cette expansion du programme du contrat d'entretien et de soutien marque une étape importante; elle fait passer à douze (12) le nombre total de transporteurs de passagers et de marchandises qui bénéficient du soutien d'Aero-Shield. L'engagement ferme envers l'excellence et la fiabilité reconnue de l'entreprise en font le partenaire de choix pour un nombre croissant de chefs de file du secteur du transport aérien.

Dans le cadre des contrats de quatre (4) ans, Aero-Shield prévoit une augmentation du nombre de mises hors service prévues, avec une moyenne approximative de six (6) APU desservis chaque mois. Cela représente un total exceptionnel de plus de deux cent quatre-vingt-huit (288) APU à la fin de la quatrième année. Malgré les défis que représentent les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les retards liés aux installations de réparation, Aero-Shield Capital, Inc. demeure déterminé à offrir un soutien simplifié, est bien positionné grâce à des stocks prêts pour l'installation et sert de point de contact unique pour ses précieux clients.

Aero-Shield Capital, Inc. continue d'établir la norme d'excellence en matière de gestion de l'entretien des et de soutien pour les pièces de rechange des APU. Ce contrat d'entretien et de soutien renouvelé et élargi témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir un service de calibre mondial à l'industrie de l'aviation.

