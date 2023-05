FORT WORTH, Texas, 23 mai 2023 /CNW/ - Aero Design Labs (ADL) a annoncé aujourd'hui qu'il a reçu un certificat de type supplémentaire (STC) de la Federal Aviation Administration (FAA) pour l'installation de son système de réduction de la traînée sur les appareils Boeing 737-800.

« L'installation réussie de notre système de réduction de la traînée sur un Boeing 737-800 est une étape importante de notre plan d'affaires, a déclaré Jeff Martin, président et chef de la direction d'ADL. Au nom d'ADL, nous remercions l'équipe de Delta Air Lines pour son aide dans la réussite de l'installation et de l'essai du système. Nous remercions également nos partenaires ALOFT AeroArchitects, NORDAM et AAR pour leur aide précieuse tout au long du processus de certification. Je suis très fier de l'équipe d'ADL qui a franchi une autre étape dans le développement de notre entreprise et de notre engagement continu envers la réduction des émissions de carbone. »

« Il s'agit d'une étape importante de notre stratégie visant à faire réaliser des économies importantes à la famille des 737NG, a déclaré Chris Jones, directeur commercial d'ADL. L'ajout de ce dernier STC à notre portefeuille dans une configuration propre aux modèles 800 nous permet de générer des économies de carburant et de réduire les émissions de carbone pour cette variante populaire. Nous sommes très heureux de savoir que Delta fera voler le système certifié pour modèles 800 dans les semaines à venir, en plus de développer notre clientèle à l'avenir. »

À propos d'Aero Design Labs L.L.C.

Fondé en 2015, Aero Design Labs (ADL) est un chef de file mondial dans la recherche, le développement et l'installation de systèmes de réduction de la traînée pour les flottes aériennes. Les modifications apportées par ADL aux flottes actuelles des compagnies aériennes peuvent se traduire par des économies de carburant et la suppression potentielle de milliards de livres de CO2 dans l'atmosphère.

Demandes de renseignements des médias : Richard Bartrem [email protected]

Demandes de renseignements sur les ventes : Chris Jones [email protected]

