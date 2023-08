Réduction de la consommation de carburant de 1,5 à 2,0 % démontrée en service

FORT WORTH, Texas, le 2 août 2023 /CNW/ -- Aero Design Labs (ADL) a publié aujourd'hui les résultats de sa validation des données en service à bord d'un Boeing 737-800 équipé d'un système de réduction de la traînée d'ADL.

« Au cours des derniers mois, depuis l'installation et la certification de notre système de réduction de la traînée sur un appareil 737-800, nous avons recueilli et étudié les résultats de plusieurs centaines de vols payants en service à des altitudes, des vitesses et des poids d'exploitation multiples pour vérifier les avantages du carburant de croisière de notre système », a déclaré Jeff Martin, président et chef de la direction d'ADL. « Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons mesuré des réductions de consommation de carburant de croisière de l'ordre de 1,5 % à 2,0 %. Cela est conforme à nos calculs de dynamique des fluides avec des résultats vérifiés par un tiers indépendant. »

« Avec des données solides sur la réduction de la consommation de carburant, nous pouvons orienter nos efforts pour aider les compagnies aériennes du monde entier », a déclaré Chris Jones, directeur commercial d'ADL. « Que les compagnies aériennes cherchent à réaliser des économies sur le plan des coûts ou de la réduction des émissions de carbone, nous proposons un produit très pertinent aux compagnies aériennes qui exploitent la famille d'appareils 737NG. Compte tenu des retards de livraison des nouveaux appareils qui ont une incidence sur les plans de modernisation de la flotte des compagnies, notre système peut immédiatement réduire les coûts de carburant et offrir une solution de rechange aux crédits d'émission de carbone. Nos équipes travaillent activement à la conception de systèmes pour d'autres appareils, ce qui aidera les compagnies aériennes à atteindre leurs objectifs de réduction des coûts et des émissions de carbone et à développer notre gamme de produits. »

Notre partenaire de fabrication, NORDAM, augmentera sa production conformément à la demande des clients au deuxième semestre de 2023, et le processus de certification de notre système de réduction de la traînée pour les appareils 737-800 avec d'autres autorités régionales, y compris en Europe et en Amérique latine, suivra en conséquence. »

Fondé en 2015, Aero Design Labs (ADL) est un chef de file mondial dans la recherche, le développement et l'installation de systèmes de réduction de la traînée pour les flottes aériennes. Les modifications apportées par ADL aux flottes actuelles des compagnies aériennes peuvent se traduire par des économies de carburant et la suppression potentielle de milliards de livres de CO2 dans l'atmosphère.

