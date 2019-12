Aegis Brands fait l'acquisition des cafés Bridgehead à Ottawa

« Nous avons créé Aegis avec l'intention de bâtir un portefeuille de marques sensationnelles qui pourront croître et prospérer en ayant accès à nos ressources et notre expertise, affirme monsieur Steven Pelton, chef de la direction d'Aegis Brands. Bridgehead constitue l'exemple parfait de la 'marque sensationnelle' -- une société faisant preuve d'une compréhension profonde de sa raison d'être, avec de bonnes racines dans sa communauté et un potentiel de croissance énorme. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec l'équipe de Bridgehead pour alimenter cette croissance dans les mois et les années à venir. »

La marque Bridgehead chapeaute dix-neuf cafés à Ottawa, notamment sa brûlerie iconique. Tous les cafés Bridgehead servent des aliments préparés quotidiennement dans les cuisines de la société, à partir d'ingrédients locaux et saisonniers. La société est propriétaire des dix-neuf établissements, qui produisent systématiquement de bons résultats financiers dans le marché concurrentiel du café. Tous les cafés poursuivront leurs activités sous la marque Bridgehead après l'acquisition.

« Nous avons toujours eu l'intention de devenir la plus grande de toutes les petites entreprises de café, explique madame Tracey Clark, présidente et chef de la direction de Bridgehead depuis 2000. En nous joignant à Aegis, nous aurons accès aux ressources requises pour étendre notre empreinte sans devoir changer qui nous sommes, ni notre plus grande qualité : celle de faire valoir les agriculteurs à petite échelle, en offrant du café de bonne source, bien torréfié et bien servi, en créant un sentiment d'appartenance pour nos clients comme nos employés, et en favorisant le tissage de liens au sein de la communauté. »

Sous réserve des conditions de clôture d'usage, Aegis versera 9,5 millions $ à la clôture, dont 6 millions $ en espèces et 3,5 millions $ payables en actions Second Cup. Des versements additionnels seront effectués en fonction des résultats financiers des cafés Bridgehead existants au cours des deux prochaines années. Si les objectifs ciblés sont atteints, les versements pourraient atteindre un total additionnel de 1,5 million $. La transaction devrait se conclure plus tard ce mois-ci.

Madame Kate Burnett, directrice de l'exploitation de Bridgehead, deviendra chef de la direction de la société, alors que madame Tracey Clark poursuivra son rôle de leadership au sein de la société dans son nouveau rôle de chef de la culture d'entreprise. Messieurs Ian Clark, directeur du café, et Cliff Hanson, maître torréfacteur, poursuivront leurs activités et travailleront étroitement avec les petits agriculteurs pour continuer d'offrir une expérience café exceptionnelle à la clientèle de Bridgehead. Le siège social de Bridgehead demeurera à Ottawa. À la clôture de la transaction, Bridgehead conclura de nouveaux contrats de travail avec ses employés clés.

« La société Aegis Brands offrira à Bridgehead des possibilités en matière d'immeubles et de capital auxquelles nous n'aurions pu avoir accès autrement, et nous laisse toute l'autonomie voulue pour nous permettre d'assurer la croissance de nos affaires selon nos valeurs, conclut madame Clark. Ce partenariat comporte également des opportunités incroyables pour notre équipe, qui est aussi enthousiaste que moi devant cette occasion de servir de nouvelles communautés au Canada, et d'ajouter à l'impact positif de Bridgehead sur les communautés productrices de café. »

La marque Bridgehead remonte à 1981, alors que deux ministres du culte de l'Église unie et deux activistes sociaux préoccupés par les perspectives des petits producteurs de café du Nicaragua fondaient Bridgehead Trading. Bridgehead devint alors la première entreprise au Canada offrant aux consommateurs du café équitable lorsque les bénévoles vendaient leur café Bridgehead depuis les sous-sols d'églises. L'intérêt a cru rapidement, ce qui a mené à l'acquisition de la marque par Oxfam Canada, qui a diversifié l'offre de Bridgehead en y ajoutant une sélection plus vaste de produits équitables. Lorsque madame Clark a fait l'acquisition de la marque en 2000, elle a ramené Bridgehead à ses racines en recréant une société vouée au café et au thé, axée sur la qualité et le développement durable. Aujourd'hui, Bridgehead travaille en collaboration avec des petits agriculteurs partout au monde afin d'offrir à ses clients des cafés exceptionnels, et poursuit son engagement à la durabilité de l'environnement.

« Peu de marques au Canada vivent leurs valeurs comme Bridgehead le fait -- dans toutes ses interactions avec les clients, dans chaque produit importé, et dans toutes ses décisions d'affaires, déclare monsieur Pelton. Nous sommes honorés qu'ils aient accepté d'être nos partenaires, et nous anticipons avec beaucoup d'enthousiasme nos projets à venir. »

Bien que, dans ce communiqué, il est question de la société Aegis Brands, il faut noter que le changement de nom de la société ne prendra effet officiellement que l'année prochaine (sous réserve de l'approbation de la TSX et des actionnaires). Aujourd'hui, les actions de la société se négocient toujours sous le symbole boursier de The Second Cup Ltd. (TSX: SCU).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives représentant les attentes internes, estimations ou convictions concernant, entre autres, des activités futures ou des résultats d'exploitation futurs et leurs composantes. Les mots tels que : « anticiper », « continuer », « s'attendre », « pourrait », « auront », « projeter », « devrait », « croyons » et autres expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs ne sont utilisés qu'avec l'intention d'identifier l'information prospective. Certaines informations indiquées dans le présent communiqué, notamment les attentes de la direction de la société et de Bridgehead à l'égard des bénéfices anticipés de la transaction, des perspectives d'avenir de la société et de Bridgehead, et de la date de clôture anticipée de la transaction et l'obtention de l'approbation des actionnaires et de la bourse quant au changement de nom de la société, sont des informations prospectives au sens de la loi sur les valeurs mobilières applicable.

Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie de rendements futurs et sont basées sur les données estimées et hypothèses de la direction, qui sont assujetties à des risques inhérents et incertitudes, dont certains sont hors du contrôle de la société, ce qui pourrait donner lieu à une différence matérielle dans la performance et les résultats financiers de la société par rapport à l'information prospective contenue dans le présent communiqué. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, (i) la conjoncture économique et les conditions générales commerciales et du marché; (ii) les exigences gouvernementales et réglementaires et les mesures prises par les autorités gouvernementales; et (iii) les relations avec les employés, clients, partenaires d'affaires et concurrents. Il existe également certains risques inhérents en raison de la nature de la transaction, incluant le défaut de répondre aux conditions requises pour conclure la transaction, et le défaut d'obtenir toute approbation réglementaire ou autre (ou de le faire dans les délais requis); (iv) l'obtention du consentement des actionnaires et de la bourse quant au changement de nom de la société; et (v) la réalisation des objectifs du BAIIA de Bridgehead. La date de clôture anticipée de la transaction peut changer pour différentes raisons, dont la nécessité d'un délai supplémentaire pour répondre aux conditions de clôture de la transaction. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, on ne peut fournir d'assurance que les résultats réels seront comparables aux déclarations prospectives. Conséquemment, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Une description détaillée des autres risques qui pourraient affecter la société est publiée sous l'entête « Facteurs de risque » du formulaire annuel d'information de la société disponible sur www.sedar.com. Toutes les informations prospectives de ce communiqué de presse sont visées par ces mises en garde. Les informations prospectives du présent communiqué sont présentées uniquement en date du communiqué. Sauf si la loi l'exige, Second Cup décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations afin de refléter des événements ou circonstances subséquentes.

