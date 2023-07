Adyen figure parmi les premières plateformes de technologie financière autorisées par la Réserve fédérale américaine à utiliser son infrastructure de paiement instantané

La certification permet à Adyen de fournir des services de paiement et de versement en temps réel aux États-Unis.

SAN FRANCISCO, 14 juillet 2023 /CNW/ - Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, est parmi les premières à terminer les essais et à recevoir la certification pour utiliser le service FedNow®, l'infrastructure de paiement instantané de la Réserve fédérale américaine lancée en juillet 2023. Adyen a obtenu une licence de succursale bancaire aux États-Unis en 2021, ce qui reflète son engagement de longue date à investir sur le plan commercial dans la région de l'Amérique du Nord. Devenant l'un des premiers acteurs de l'industrie à avoir accès au service FedNow, Adyen se réjouit à l'idée de répondre aux besoins des commerçants américains grâce à des moyens de paiement en temps réel accrus et à l'utilisation des capacités de paiement de sa plateforme de technologie financière.

« Les entreprises sont toujours à l'affût de façons plus rapides et efficaces de transférer de l'argent. Le service FedNow résout ce problème et nous sommes ravis d'être parmi les premiers à l'adopter », a déclaré Davi Strazza, président d'Adyen en Amérique du Nord. « Les investissements sans précédent d'Adyen en Amérique du Nord nous placent dans une position intéressante aujourd'hui; nous sommes l'une des seules entreprises de technologie financière possédant une licence de succursale locale et nous sommes qualifiés pour nous joindre à la nouvelle infrastructure de paiements instantanés de la Réserve fédérale américaine. Notre gamme de produits de paiements et de financement intégré nous permet d'offrir aux entreprises une vaste gamme d'outils puissants pour prospérer au sein du marché concurrentiel actuel. »

Pour obtenir la certification du service FedNow, Adyen a suivi un programme d'examen complet et a démontré à la Réserve fédérale américaine que ses services de paiement répondaient à une liste d'exigences confirmant sa capacité de fonctionner dans un environnement où il n'y a pas de congé. À l'avenir, Adyen simplifiera les flux de trésorerie de ses clients, améliorera la gestion de la trésorerie de l'entreprise et favorisera le transfert instantané de fonds entre les institutions financières. Cette innovation est à l'avant-garde des services de versement et de paiement en assurant un fonctionnement sûr et fiable en tout temps.

« Nous sommes ravis de constater que les premiers utilisateurs de toutes les tailles à l'échelle du pays font des progrès dans leur état de préparation opérationnelle pour les transactions en direct dans le système », a déclaré Ken Montgomery, premier vice-président de la Federal Reserve Bank de Boston et directeur du programme FedNow. « L'obtention de la certification est une étape clé pour les organismes participants qui souhaitent valider leur capacité à offrir des services de paiement instantané. »

Pour en savoir plus sur les services de paiement et de versement en temps réel d'Adyen, cliquez ici.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour les aider à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La coopération avec le service FedNow décrite dans le présent communiqué souligne l'expansion continue de la gamme de produits d'Adyen.

