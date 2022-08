L'entreprise lance deux nouveaux terminaux, le NYC1 et l'AMS1, après s'être lancée dans la conception de matériel pour la première fois.

Les terminaux sont des solutions abordables et flexibles qui simplifient le traitement des paiements en personne pour les entreprises et les plateformes commerciales.

AMSTERDAM, 18 août 2022 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière préférée des entreprises de premier plan, est heureuse d'annoncer le lancement de ses premiers terminaux conçus à l'interne. Inventée pour faciliter la diversité des cas d'utilisation en matière de paiements, la gamme de terminaux marque la dernière étape de l'offre croissante de commerce unifié d'Adyen. Fonctionnant sur la plateforme unique de l'entreprise, les nouveaux appareils demeurent intrinsèquement flexibles, afin de répondre à l'évolution rapide de l'écosystème des paiements et aux besoins en constant changement des clients.

Terminaux AMS1 et NYC1 d’Adyen

« L'engagement d'Adyen consiste à aider les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement, et la création de nos propres terminaux est notre façon la plus récente de tenir cette promesse », a déclaré Kamran Zaki, directeur des opérations chez Adyen. « Nous innovons toujours en fonction des commentaires des clients pour offrir une expérience supérieure avec rapidité et flexibilité. Grâce à notre offre de paiements en personne, les entreprises peuvent choisir parmi une gamme complète de terminaux, ce qui leur permet de sélectionner celui qui répond le mieux à leurs besoins particuliers. »

Adyen reste concentrée sur la promotion de l'innovation dans le commerce unifié, allant des entreprises aux PME au moyen des plateformes. Les solutions de l'entreprise répondent aux attentes du client, qui veut un appareil mobile, discret, fiable, abordable et doté d'une batterie de longue durée, pouvant traiter les paiements simplement, que la carte soit tapée, insérée ou glissée. L'entreprise a soigneusement étudié les détails de conception du modèle, veillant à ce que le son, l'apparence et la convivialité soient tous conformes à la norme d'excellence d'Adyen en matière d'expériences de paiement. Les appareils fonctionnent sur la plateforme unique d'Adyen, qui permet un contrôle de bout en bout, des flux de paiement personnalisés et une grande vitesse d'innovation au point de vente.

« En prenant en charge la conception des terminaux, Adyen s'assure de placer les besoins des clients au cœur de leur fonctionnalité », a déclaré Derk Busser, vice-président des produits pour les paiements en personne chez Adyen. « Notre objectif est de réduire continuellement les frictions dans le parcours du consommateur. En concevant des appareils hautement mobiles, nous permettons aux entreprises de percevoir les paiements non seulement à côté d'une caisse, mais à tout endroit également. L'étendue des cas d'utilisation qu'offre cette mobilité représente une évolution passionnante pour les achats avancés en personne. »

Le premier terminal de la gamme est le NYC1, l'appareil le plus abordable et le plus flexible dans la gamme de paiements en personne. Ce terminal permet aux entreprises de proposer un flux de paiement entièrement personnalisé dans leur propre application de point de vente. C'est idéal pour les entreprises qui ont déjà investi dans du matériel comme des téléphones ou des tablettes et qui souhaitent ajouter des paiements à leur installation. Un cas d'utilisation clé est celui des plateformes qui veulent offrir un appareil de paiement simple et abordable à leurs petites entreprises clientes. Il existe également une forte convivialité chez les entreprises qui considèrent la mobilité comme un moyen d'offrir des expériences plus harmonieuses en personne, qu'il s'agisse de réduire les longues files d'attente à la caisse ou de libérer des vendeurs pour qu'ils fournissent un service plus personnalisé. Le terminal NYC1 est désormais disponible en Amérique du Nord, et sa couverture s'étendra bientôt à d'autres régions.

Le deuxième est l'AMS1, un terminal tout-en-un doté d'un système d'exploitation Android que les entreprises peuvent utiliser pour accepter des paiements et faire fonctionner leurs propres applications commerciales. En regroupant les applications, les employés en magasin peuvent effectuer des tâches comme accéder à la caisse enregistreuse, gérer les stocks et accepter les paiements sur un seul appareil. Il simplifie les opérations quotidiennes tout en offrant les mêmes avantages que le NYC1. L'AMS1 est idéal pour les entreprises et les plateformes commerciales qui veulent accéder à toutes les applications d'exploitation au moyen d'un seul appareil. Le terminal sera disponible à l'échelle mondiale plus tard cette année, en commençant par l'Europe et l'Amérique du Nord.

Avec la gamme de terminaux NYC1 et AMS1 dans l'éventail de produits pour les paiements en personne d'Adyen, l'entreprise a hâte de trouver des moyens avant-gardistes de faire évoluer le parcours des consommateurs.

Pour en savoir plus, visitez le https://www.adyen.com/pos-payments/adyen-terminals.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière préférée des entreprises de premier plan. En offrant des capacités de paiement de bout en bout, des renseignements fondés sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Possédant des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

Pour le lancement de ces terminaux, Adyen s'associe à des partenaires de fabrication de matériel.

