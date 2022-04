AMSTERDAM, 1 avril 2022 /CNW/ - ADYEN (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière préférée des entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui son évolution au-delà des paiements, puisqu'elle créera des produits financiers intégrés. Ces produits permettront aux plateformes et aux places de marché de proposer des expériences financières personnalisées à leurs utilisateurs, comme les propriétaires de petites entreprises ou les vendeurs individuels. La gamme de produits permettra aux plateformes d'accéder à de nouvelles sources de revenus et d'accroître la fidélité des utilisateurs.

« En construisant notre infrastructure bancaire à partir de zéro, au sein de la plateforme unique, nous éliminons les contraintes inhérentes aux systèmes financiers existants, ce qui permet à Adyen de fournir la puissance d'une banque combinée à l'adaptabilité d'une entreprise de technologie financière, a déclaré Thom Ruiter, vice-président, Produits bancaires et financiers chez Adyen. Notre approche unique fait en sorte que nous pouvons offrir aux clients de notre plateforme une souplesse inégalée leur permettant de répondre aux besoins changeants de leur base d'utilisateurs sans rencontrer les obstacles que posent la complexité de la réglementation, le long développement des produits et les restrictions des banques commanditaires. »

« Nous considérons cette étape du développement de notre plateforme de technologie financière comme l'évolution naturelle de nos activités, a affirmé Pieter van der Does, chef de la direction et cofondateur d'Adyen. Nous créons ces produits pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Dans le cas des entreprises utilisant une plateforme, cela signifie que nous leur donnons les moyens de devenir un guichet unique pour tous les besoins de leurs utilisateurs. Nous sommes particulièrement bien positionnés pour les aider dans ce domaine, grâce à la combinaison de notre technologie et de notre cadre d'octroi de licences. »

En lançant Adyen for Platforms, l'entreprise a permis à des plateformes d'intégrer les paiements dans leur offre de service et de proposer une expérience commerciale unifiée dans l'ensemble des canaux de vente et des régions géographiques. Au fil du temps, la collaboration avec les plateformes a fait ressortir la nécessité d'un contrôle accru de l'expérience de paiement. Adyen a ensuite lancé la solution Adyen Issuing afin d'améliorer cette expérience en permettant aux plateformes d'offrir à leurs utilisateurs des cartes virtuelles et physiques pour les transactions commerciales et de recevoir directement les fonds plus rapidement.

À l'avenir, la solution Issuing sera incluse dans une gamme complète de produits financiers intégrés, car les plateformes ont souligné la nécessité de réduire d'autres complexités financières également pour leurs utilisateurs. Parmi les produits qui seront créés, on retrouvera notamment des comptes multidevises, qui permettront aux utilisateurs de recevoir des paiements, d'en déclencher et de stocker de l'argent en toute sécurité en un seul endroit. Ces comptes permettront également aux plateformes de faciliter le prolongement du financement pour leurs utilisateurs dans l'interface de la plateforme. Grâce aux capacités d'Adyen en matière de notation du risque fondées sur les données, ces offres de financement sont pré-qualifiées et ne nécessitent pas de vérification supplémentaire de la part de l'utilisateur. Cela permettra aux plateformes de consolider leurs relations avec leurs utilisateurs, tout en fournissant à un segment traditionnellement sous-financé, à savoir les propriétaires de petites entreprises, les fonds nécessaires pour qu'ils puissent développer leurs activités.

La gamme complète de produits financiers intégrés d'Adyen, associée aux paiements, permet aux plateformes de centraliser les besoins financiers de leurs utilisateurs dans un seul écosystème.

