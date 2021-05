Adyen lance sa solution d'acquisition au Japon pour aider les entreprises à obtenir des taux d'autorisation plus élevés, une meilleure expérience client et des informations détaillées sur les données au moment où le marché japonais passe aux paiements en ligne.

TOKYO, 19 mai 2021 /CNW/ - ADYEN (AMS : ADYEN), la plateforme de paiement mondiale de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses capacités en matière d'acquisition au Japon. Les capacités d'acquisition d'Adyen sont essentielles à la plateforme de paiement tout-en-un de l'entreprise qui permet à des commerçants comme Microsoft, Foodpanda, VanMoof, Breitling et G-Star de tirer le meilleur parti de chaque transaction grâce au traitement local des paiements. Cette annonce accroît les capacités d'acquisition locale d'Adyen en Asie-Pacifique et fait suite aux précédents lancements en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, en Malaisie et à Singapour. De plus, l'expansion est soutenue par la demande des commerçants internationaux et nationaux qui cherchent à mieux servir les acheteurs au Japon.

La pandémie a accéléré l'émergence du commerce en ligne au Japon, et à mesure que les consommateurs japonais adoptent le magasinage en ligne, le recours aux paiements électroniques augmentera, tandis que les consommateurs délaissent progressivement les paiements en espèces. À l'échelle nationale, le gouvernement japonais s'est fixé comme objectif d'augmenter la proportion des paiements sans espèces à environ 40 % de toutes les transactions d'ici 2025, comparativement à environ 20 % actuellement.

« La région de l'Asie-Pacifique est un moteur de croissance clé pour bon nombre de nos commerçants internationaux, et donc pour Adyen. Nous sommes ravis d'offrir notre solution complète aux commerçants du Japon, au moment où de plus en plus d'entreprises font la transition vers les paiements numériques. Les commerçants peuvent découvrir de nouvelles occasions de croissance et offrir une expérience client plus riche grâce à nos outils d'optimisation des paiements et à nos informations sur les données », a déclaré Warren Hayashi, président, Asie-Pacifique, Adyen.

Trevor Nies, directeur principal, Paiements électroniques, analyse et opérations de gestion des risques chez Microsoft, a fait remarquer : « Nous travaillons avec Adyen depuis 2015 et avons vu comment Adyen a accéléré l'innovation en matière de paiements de manière à les rendre plus rapides, simples et sécuritaires. Adyen est l'un de nos partenaires stratégiques qui traitent pour nous les paiements à l'échelle mondiale, pour tous les produits et services de Microsoft. Nous sommes ravis d'être parmi les premiers à collaborer avec Adyen au Japon et à offrir à nos clients une expérience de paiement fluide. »

Adyen gère pour ses commerçants l'ensemble du flux de paiements, y compris la passerelle, la gestion des risques et l'acquisition. Cela signifie que les marques peuvent accélérer leur expansion mondiale et optimiser les processus de paiement, tout en continuant de répondre aux attentes des clients.

Adyen offre aux entreprises un aperçu des réglementations locales, des systèmes et des méthodes de paiement grâce à une technologie de pointe et à une expertise approfondie. Grâce à l'acquisition directe de connexions avec Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners, Discover et UnionPay, les transactions seront traitées localement au Japon via la plateforme Adyen. Les commerçants peuvent simplement utiliser la plateforme unique d'Adyen pour offrir toutes les méthodes de paiement préférées des consommateurs, comme les cartes de crédit et de débit, ainsi que les méthodes de paiement pertinentes.

Adyen offre actuellement des services d'acquisition locale pour les cartes internationales en Australie, au Brésil, au Canada, en Europe, à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour, à Porto Rico, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis1.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement privilégiées par les consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen fournit des paiements sans obstacle sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. L'acquisition d'Adyen au Japon, comme décrit dans cette mise à jour, met en lumière l'expansion continue menée par Adyen au fil des ans en matière de méthodes de paiement et de régions desservies, ainsi que sa croissance continue avec les commerçants actuels et les nouveaux commerçants dans le cadre de ses activités courantes.

1 Pour en savoir plus sur les acquisitions locales et ses avantages, veuillez consulter le site https://www.adyen.com/global-payment-processing .

