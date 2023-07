Adyen travaille avec Oracle Food and Beverage pour élargir l'accès aux paiements en personne sans contact pour les restaurants et les entreprises de services alimentaires à l'échelle mondiale

SAN FRANCISCO, 12 juillet 2023 /CNW/ - Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, élargit son offre de paiement en personne avec la fonction Tap to Pay sur Android qui permet de taper at payer. La solution logicielle permet aux entreprises de convertir tout appareil Android compatible, comme les téléphones intelligents, tablettes, bornes de paiement et appareils portatifs, en un terminal de paiement et d'accepter les paiements sans contact, ce qui élimine les complications au moment du passage à la caisse pour les entreprises. Lors du lancement, la fonction Tap to Pay d'Ayden sur Android sera disponible aux États-Unis et à Singapour.

La solution indépendante Tap to Pay d'Ayden sur Android permet aux entreprises d'améliorer de façon sécuritaire l'expérience de paiement de leurs clients, de simplifier les processus et de réduire les coûts du matériel. Cela signifie que les détaillants qui utilisent des appareils portatifs en magasin pour faire l'inventaire des stocks peuvent maintenant accepter facilement les paiements sur le même appareil, ce qui élimine le besoin de se rendre à la caisse enregistreuse et ralentir le processus de paiement. De même, les entreprises utilisant une plateforme peuvent permettre aux employés chargés de la livraison d'utiliser leur matériel logistique pour accepter les paiements à la porte lors des livraisons, ce qui facilite le traitement des paiements.

« Le lancement de la fonction Tap to Pay d'Ayden sur Android s'inscrit dans notre engagement à élargir les solutions logicielles pour les paiements en personne », a déclaré Edgar Verschuur, responsable mondial des paiements chez Adyen. « La fonction Tap to Pay sur Android est le plus récent exemple de la façon dont nous favorisons la diversité de matériel informatique pour un plus grand nombre d'entreprises et leur donnons la liberté d'offrir les expériences conviviales et simples de paiement que réclament leurs clients. »

Améliorer l'expérience de paiement pour l'industrie des aliments et des boissons et au-delà

Pour le premier lancement, Adyen s'est associé à Oracle Food and Beverage, un important fournisseur de systèmes de point de vente pour les restaurants et les installations sportives et de divertissement du monde entier, pour intégrer la fonction Tap to Pay sur Android aux systèmes couramment utilisés dans l'industrie de l'accueil. Oracle est actuellement au service de clients dans 180 pays et traite des transactions totalisant plus de 150 milliards de dollars américains par année. Dans le cadre de ce programme, Oracle intégrera la fonction Tap to Pay d'Ayden sur Android à sa solution Oracle Payment Cloud Service prise en charge par Adyen for Platforms.

« En poursuivant notre partenariat avec Adyen grâce à l'adoption de Tap to Pay sur Android, nous offrons à nos clients de la solution Oracle Payment Cloud Service un processus de vérification intuitif et une empreinte matérielle réduite », a déclaré Simon de Montfort Walker, vice-président directeur et directeur général, Oracle Food and Beverage. « Ce sont tous des thèmes essentiels pour les propriétaires d'entreprise et les chefs de file des TI dans le secteur de la restauration. C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée de mettre sur le marché cette fonction très convoitée. »

Pour en savoir plus sur Tap to Pay sur Android, cliquez ici . Les expansions régionales de la fonction Tap to Pay d'Ayden sur Android seront annoncées à l'avenir.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble les paiements de bout en bout, l'analyse de données et les produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à réaliser rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec Oracle décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants établis et nouveaux commerçants au fil des ans.

À propos d'Oracle Food & Beverage

Oracle aide les fournisseurs ambitieux de produits alimentaires et de boissons à effectuer leurs transactions différemment, à placer leurs clients au cœur de chaque décision d'affaires et à offrir une expérience client exceptionnelle. Oracle MICROS Simphony Cloud, une plateforme de transactions numériques ouverte et évolutive pour le commerce unifié des restaurants oriente des milliers d'exploitants du monde entier et automatise leurs opérations, tout en leur permettant d'offrir une expérience client et un personnel personnalisés. En savoir plus sur Oracle Food and Beverage.

