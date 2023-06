Les utilisateurs de la plateforme, comme les travailleurs de l'économie à la demande ou les vendeurs sur la place de marché, recevront des paiements instantanés pour les services ou les produits vendus.

Adyen augmente la vitesse de mise à disposition des fonds équivalant à 1 à 3 jours de flux de trésorerie par client, ce qui renforce l'autonomie des entreprises et accélère les paiements aux utilisateurs finaux.

L'infrastructure bancaire d'Adyen se connecte directement aux voies de paiement en temps réel permettant un traitement plus rapide des paiements.

AMSTERDAM, le 1er juin 2023 /CNW/ -- Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, annonce aujourd'hui le lancement des services de paiement. Cette offre permet aux clients d'Adyen de verser les fonds acquis selon la méthode préférée de leurs utilisateurs ou partenaires affiliés avec plus de rapidité, et reflète l'engagement d'Adyen de maintenir les besoins de ses clients au cœur de son développement de produits. En éliminant les retards inutiles et les tiers du processus de transfert de fonds, Adyen peut mettre à la disposition des clients1 des millions de dollars en flux de trésorerie quotidien, ce qui favorise une plus grande efficacité opérationnelle et aide les entreprises à atteindre leurs ambitions plus rapidement.

Adyen peut proposer ce service, parce qu'elle dispose de licences bancaires et de succursale, de même que d'une connexion directe à des systèmes bancaires et de cartes en temps réel. En transférant les fonds d'un point A à un point B dans une seule infrastructure bancaire, les paiements peuvent être traités jusqu'à trois jours plus rapidement que la norme de l'industrie.

Avec une plateforme API unique, les clients d'Adyen peuvent verser de l'argent dans le monde entier à leurs utilisateurs, comme les travailleurs de l'économie à la demande et les vendeurs sur la place de marché, ce qui améliore grandement l'expérience de la plateforme grâce à un accès plus rapide aux liquidités. Ces services de paiement permettent aux clients d'accéder à une plus grande partie de leur argent pour rapporter des intérêts, investir dans la R-D en vue d'une croissance future et de réduire leurs besoins de financement externe. Avec la plateforme API d'Adyen, au lieu d'avoir à gérer plusieurs fournisseurs à l'échelle des régions, ce qui crée une complexité opérationnelle et ralentit la capacité d'une entreprise à prendre de l'expansion, les entreprises clientes peuvent gérer des fonds à l'échelle mondiale avec un seul partenaire.

Pour les utilisateurs finaux de la plateforme, les paiements effectués au moyen de systèmes bancaires et de cartes en temps réel offrent l'avantage d'un accès plus rapide à leurs fonds durement gagnés. Selon le Boston Consulting Group, 75 % des PME ont dit avoir besoin d'un règlement le jour même ou plus rapidement2. En accélérant les paiements, les clients de la plateforme d'Adyen peuvent répondre à cette demande et améliorer davantage leur expérience d'utilisateur final.

« Ces services nous permettent d'offrir une solution de pointe qui soutient les paiements en temps réel », a affirmé Roelant Prins, chef de la direction chez Adyen. « Nous pouvons considérablement rationaliser les flux de trésorerie de nos clients, en améliorant la gestion de la trésorerie de l'entreprise et en permettant aux utilisateurs finaux d'accéder plus rapidement à leurs liquidités. En plus de permettre aux entreprises d'accepter et de verser plus facilement des fonds à un seul endroit, notre solution agit comme un catalyseur pour leur croissance grâce à notre technologie novatrice. »

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour aider les entreprises à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise.

1 La mise à disposition de millions de dollars en flux de trésorerie s'appuie sur l'utilisation de la plateforme d'Adyen, qui traite les paiements des clients de 1 à 3 jours plus rapidement que la norme de l'industrie. Par exemple, si un client traite un milliard de dollars par an, deux jours de flux de trésorerie mis à disposition équivalent à 7,7 millions, si l'on tient compte du fait que l'industrie bancaire ne traite les paiements que les jours ouvrables (261 jours par an) et qu'Adyen effectue aussi des règlements pendant les fins de semaine (365 jours par an).

2 Selon une étude menée par le Boston Consulting Group, 75 % des utilisateurs de la plateforme au sein de PME disent avoir besoin d'un règlement le jour même ou plus rapidement. Le rapport peut être téléchargé ici : https://www.adyen.com/knowledge-hub/embedded-finance-report

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

SOURCE Adyen Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Dan Parris, [email protected]