Adyen annonce un partenariat pour le traitement des paiements avec Instacart

SAN FRANCISCO, 11 novembre 2022 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Instacart, la principale entreprise de technologie alimentaire en Amérique du Nord, pour le traitement des paiements.

Dans le cadre du nouveau partenariat, Instacart mettra à profit la fonctionnalité Adyen, y compris l'activation des transactions par débit sans NIP, afin d'optimiser et d'améliorer davantage les taux d'autorisation pour une expérience client encore plus transparente.

« Travailler avec Instacart sur l'activation et le traitement des transactions par débit aux États-Unis est la première étape de ce qui sera un partenariat stimulant, a déclaré Brian Dammeir, président de l'Amérique du Nord chez Adyen. Nous avons hâte de collaborer étroitement avec Instacart sur les capacités de paiement à mesure que l'entreprise continuera de prendre de l'expansion. »

« Chez Instacart, nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience d'épicerie en ligne possible aux clients et aux partenaires qui comptent sur nous tous les jours », a déclaré Heather Rivera, vice-présidente de la stratégie, du développement de l'entreprise et des partenariats pour Instacart. « Nous sommes heureux d'accueillir Adyen comme partenaire de paiement supplémentaire qui nous permettra de continuer à prendre de l'expansion et de veiller à ce que nos clients vivent une expérience harmonieuse tout au long de la procédure de paiement. »

En Amérique du Nord, Adyen a connu une augmentation importante de l'utilisation des transactions de débit au cours de la dernière année. Pour les places de marché comme Instacart, sur lesquelles les consommateurs comptent pour se connecter et magasiner en ligne auprès de leurs détaillants favoris, l'amélioration de l'expérience client suppose l'optimisation des taux d'autorisation entre les émetteurs et les divers réseaux de transactions de débit. L'outil RevenueAccelerate d'Adyen applique de façon transparente les préférences de chaque émetteur et réseau de débit pour aider les commerçants à voir une hausse des taux d'autorisation, ce qui se traduit par une expérience client plus transparente et plus efficace.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Elle rassemble paiements de bout en bout, analyse de données et produits financiers dans un seul et même système, pour les aider à atteindre rapidement leurs ambitions. Présente dans le monde entier, Adyen collabore avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de ses activités courantes. Les nouveaux produits et les nouvelles fonctionnalités sont annoncés dans des communiqués de presse et les mises à jour concernant les produits sont publiées sur le site Web de l'entreprise. La collaboration avec Instacart décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

