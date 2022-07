Etsy est la première entreprise à tirer parti de la fonctionnalité d'arrondissement Giving d'Adyen, qui permet aux clients d'arrondir le total de leurs achats pour faire un don.

AMSTERDAM, 18 juillet 2022 /CNW/ - Adyen (AMS : ADYEN), la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, et Etsy, qui exploite des places de marché en ligne bifaces qui relient des millions d'acheteurs et de vendeurs passionnés et créatifs du monde entier, ont annoncé aujourd'hui qu'Adyen a permis à dix millions d'acheteurs d'Etsy de faire des dons au Uplift Fund géré par la Brooklyn Community Foundation.

Etsy a lancé le Uplift Fund avec la Brooklyn Community Foundation en février 2021 pour donner à ses acheteurs l'occasion de se joindre à elles pour soutenir les créateurs qui font face à des obstacles pour créer des entreprises prospères. Lorsque les consommateurs américains paient leurs achats sur Etsy, ils ont la possibilité d'arrondir le prix pour faire un don au fonds par l'intermédiaire d'Adyen.

« La solution d'Adyen nous a permis de mobiliser en toute transparence la communauté Etsy pour soutenir notre Uplift Fund, a déclaré Morgan Blake, vice-président, Paiements, chez Etsy. C'est incroyable de voir comment un petit changement au moment du paiement peut avoir un impact aussi important, d'autant plus que les dernières années ont mis en évidence le manque de ressources disponibles pour de nombreuses communautés désireuses d'utiliser leurs talents d'entrepreneur. »

« Des partenariats comme celui-ci avec Etsy et Adyen encouragent et simplifient le processus permettant aux gens de donner à des causes caritatives. C'est ce que nous observons ici, avec le jalon remarquable de 10 millions d'acheteurs, a affirmé Jocelynne Rainey, présidente et chef de la direction de Brooklyn Community Foundation. Nous sommes ravis d'accueillir le fonds Uplift d'Etsy, conseillé par les donateurs, pour appuyer les organismes sans but lucratif à l'échelle nationale qui s'efforcent d'éliminer les obstacles à la création d'une petite entreprise prospère. »

« Nous avons constaté un grand intérêt pour Giving et nous sommes ravis d'atteindre ce jalon avec Etsy, a souligné Ingo Uytdehaage, directeur financier chez Adyen. Etsy a été un partenaire clé dans la mise en place de notre solution Giving, y compris la fonctionnalité d'arrondissement. En combinant nos forces avec la technologie d'Adyen et le marché biface d'Etsy, nous avons pu trouver ensemble une solution qui procure des bienfaits en phase avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Nous avons hâte de voir ce que nous accomplirons ensemble. »

Giving est un produit qui permet aux commerçants d'Adyen d'accepter des dons de bienfaisance pendant le processus de paiement en ligne et en magasin et de renforcer leur lien avec les clients en offrant une plateforme pour les causes qu'ils privilégient. Ce faisant, Giving convertit les bonnes intentions des acheteurs en sources de revenus supplémentaires pour des causes caritatives. En tapant leur carte sur un terminal à la caisse ou en cliquant sur un bouton à l'étape du paiement, les consommateurs peuvent faire un don à l'organisme de bienfaisance de choix du commerçant. Les transactions de dons s'intègrent en toute transparence aux processus existants des canaux de paiement, et les dons des acheteurs sont signalés et versés directement à l'organisme de bienfaisance de choix sans incidence sur le flux de rapprochement existant des commerçants.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière préférée des entreprises de premier plan. En offrant des capacités de paiement de bout en bout, des renseignements fondés sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Possédant des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. La collaboration avec Etsy décrite dans le présent communiqué souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Giving, cliquez ici.

À propos d'Etsy

Etsy, Inc. exploite des places de marché en ligne bifaces qui relient des millions d'acheteurs et de vendeurs passionnés et créatifs du monde entier. Ces places de marché, qui ont en commun la mission de préserver le caractère humain du commerce, sont déterminées à utiliser le pouvoir des entreprises pour renforcer les communautés et autonomiser les gens. Sa principale place de marché, Etsy.com, est la destination mondiale des biens uniques et créatifs. Les acheteurs viennent sur Etsy pour se laisser inspirer et ravir par des articles qui ont été conçus et sélectionnés par des entrepreneurs créatifs. Pour les vendeurs, Etsy offre une gamme d'outils et de services qui répondent à des besoins commerciaux essentiels.

À propos de Brooklyn Community Foundation

Brooklyn Community Foundation a pour mission de susciter un changement social durable, en mobilisant les gens, les capitaux et l'expertise pour un Brooklyn juste et équitable. Il s'agit de la première et de la seule fondation publique consacrée exclusivement à Brooklyn. Elle travaille en partenariat avec des donateurs généreux et des dirigeants communautaires pour faire progresser la justice raciale et soutenir des organismes sans but lucratif essentiels. Depuis sa fondation en 2009, la fondation et ses donateurs ont accordé plus de 75 millions de dollars en subventions à des organismes sans but lucratif de Brooklyn et d'ailleurs. Pour en savoir plus, visitez le site www.BrooklynCommunityFoundation.org.

