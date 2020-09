Adventure City Games s'associe avec l'Institut du Cancer de Montréal pour la recherche contre le cancer!

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Adventure City Games Inc. lance une opération en partenariat avec l'Institut du Cancer de Montréal. L'objectif est de soutenir financièrement l'innovation et l'excellence en recherche afin de contribuer à trouver de nouveaux traitements contre le cancer. Pour chaque billet vendu pour le jeu d'énigme en extérieur "Terreur dans le Vieux-Montréal", 50% du montant sera remis à l'Institut du cancer de Montréal pour soutenir la recherche sur le cancer.

Cette opération aura lieu du 11 au 20 septembre 2020. Adventure City Games permet de découvrir la ville en s'amusant et en respectant les consignes actuelles de santé publique.

Adventure City Games est une entreprise Montréalaise. Elle propose des aventures qui permettent d'explorer la ville à l'aide de son téléphone intelligent tout en respectant les consignes de santé publique des gouvernements Québécois et Canadien.

Les jeux se jouent dans les rues, dans des quartiers iconiques de Montréal. Ils combinent chasse au trésor, promenade guidée et jeu d'évasion. Ils permettent de s'aérer et de se divertir, sans entrer dans des immeubles ou en interaction avec des individus.

Cette opération est accessible du 11 au 20 septembre 2020 uniquement depuis https://adventurecitygames.com/soutenons-l-institut-du-cancer-de-montreal.html.

Elle est ouverte à tout le monde et permet d'acheter le jeu "Terreur dans le Vieux-Montréal" tout en soutenant l'Institut du Cancer de Montréal dans leur mission à la hauteur de 9$ (soit 50% des bénéfices). Le jeu est proposé en Anglais et en Français.

À propos de Adventure City Games

Adventure City Games est une entreprise incorporée au Canada en juillet 2019. Son siège social est au Québec à Sainte-Adèle. Adventure City Games proposera prochainement d'autres jeux à travers le monde pour apporter une nouvelle expérience de divertissement ludique au plus grand nombre.

