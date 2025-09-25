Le quatrième rapport annuel souligne les progrès continus en matière d'innovation durable, de sécurité et de gestion responsable des ressources

BUFFALO GROVE, Illinois, 25 septembre 2025 /CNW/ - Advancion Corporation ("Advancion" ou la "Société"), un chef de file mondial en matière de tampons pour les sciences de la vie et d'ingrédients spécialisés exclusifs, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport de développement durable 2024, disponible à l'adresse advancionsciences.com/sustainability .

Maintenant dans sa quatrième année de rapports complets sur le développement durable, Advancion continue de renforcer son engagement envers la transparence, la responsabilité et l'impact mesurable. Le thème du rapport 2024, "Driven by Science. Designed for the Future" (Fondé sur la science. Conçu pour l'avenir), souligne comment Advancion intègre la durabilité dans l'innovation, les opérations et les relations avec les parties prenantes pour créer de la valeur à long terme.

Voici quelques faits saillants du rapport 2024 d'Advancion :

Innovation produit durable - Lancement de multiples nouvelles plateformes d'ingrédients multifonctionnelles, dont ELEVANCE™ ELITE Bio65 , un alcool aminé à 50 % biologique pour la beauté et les soins personnels, et CORRGUARD™ SA-100 , un émulsifiant contenant 72 % de matières premières renouvelables pour les fluides de travail des métaux. Ces produits, combinés aux nouvelles gammes de produits OPTIMINE™ et ELEVANCE™ ULTRA , offrent une performance de nouvelle génération tout en réduisant l'impact environnemental global sur plusieurs marchés industriels et grand public.

- Grâce à , lancement d'une plateforme évolutive de système de vecteur d'expression de baculovirus (BEVS) qui améliore la productivité des thérapies de pointe, démontrant ainsi le rôle de la Société dans l'innovation en biotechnologie. Leadership en matière de sécurité - Pour la deuxième année consécutive, les usines de fabrication d'Advancion à Sterlington, en Louisiane, et à Ibbenbüren, en Allemagne, n'ont affiché aucun incident enregistrable, soulignant ainsi sa culture de sécurité de pointe et son robuste système de gestion Advancion (AMS).

- Pour la deuxième année consécutive, les usines de fabrication d'Advancion à Sterlington, en Louisiane, et à Ibbenbüren, en Allemagne, n'ont affiché aucun incident enregistrable, soulignant ainsi sa culture de sécurité de pointe et son robuste système de gestion Advancion (AMS). Gérance environnementale - Nous avons réalisé des progrès mesurables vers l'atteinte des objectifs environnementaux de 2030 en réduisant l'intensité des gaz à effet de serre (GES), la consommation d'énergie, les déchets et la consommation d'eau par rapport aux données de référence de 2020.

« Notre rapport de développement durable 2024 reflète à la fois nos progrès mesurables et les valeurs profondes qui motivent nos actions », a déclaré David Neuberger, président et chef de la direction. « Qu'il s'agisse de faire progresser la chimie renouvelable, d'accroître le leadership en matière de sécurité ou de réduire notre empreinte environnementale, nous prouvons que les progrès et la responsabilité vont de pair. La durabilité n'est plus facultative. Elle est intégrée à chaque décision que nous prenons, à chaque innovation que nous lançons et à chaque relation que nous établissons. Nous demeurons déterminés à offrir une valeur à long terme à nos clients, à nos employés et à nos communautés tout en protégeant la santé de notre planète. »

Pour en savoir plus sur la plateforme de développement durable d'Advancion et pour télécharger son rapport de développement durable 2024, visitez le site advancionsciences.com/sustainability .

À PROPOS D'ADVANCION

Advancion est un important producteur mondial d'ingrédients spécialisés et de consumables pour les marchés de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des soins à domicile, des soins personnels et d'autres marchés industriels et axés sur les consommateurs. La Société est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tampons pour les sciences de la vie et d'autres ingrédients exclusifs, offrant des produits de haute performance, une qualité de premier ordre et une sécurité d'approvisionnement garantie depuis plus de 80 ans. Grâce à Expression Systems, une société Advancion, la Société produit des formulations de milieux de culture cellulaire, des lignées cellulaires, des outils moléculaires et des réactifs novateurs utilisés dans le développement et la fabrication commerciale de thérapies de pointe. Advancion exploite trois installations de fabrication aux États-Unis et en Allemagne et sert ses clients mondiaux par l'entremise de six centres régionaux d'applications clients situés à Chicago, dans l'Illinois, à Paris, en France, à São Paulo, au Brésil, à Singapour, à Shanghai, en Chine, et à Mumbai, en Inde. Ardian et Golden Gate Capital sont les propriétaires privés de la Société, dont le siège social est situé à Buffalo Grove, dans l'Illinois. Pour en savoir plus, visitez le site advancionsciences.com.

